Daya Serap Pasar Jadi Pertimbangan Audi Belum Buka Basis Produksi di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Garuda Mataram Motor (Audi Indonesia) masih belum bisa memastikan apakah akan melakukan produksi di Indonesia untuk setiap produk miliknya.

Product Expert Audi Indonesia Agung Ariyanto menyebutkan, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai produksi di Indonesia.

Menurutnya untuk membuka basis produksi di Indonesia, tentunya butuh melihat perkembangan pasar dan juga demand yang ada.

"Kami tentunya perlu mengetahui resapan pasar untuk Audi seperti, baru kita bisa pertimbangkan untuk melakukan basis produksi di Indonesia," ucap Agung di ICE BSD, Tangerang, Selasa (16/11/2021).

Selain itu Agung juga menjelaskan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menghadirkan produk customize untuk konsumen di Indonesia.

"Produk customize yaitu tetap diimpor dari Jerman, tetapi pembeli dapat melakukan custom langsung yang dari Jerman mulai dari eksterior hingga interior," kata Agung.

Audi Indonesia sendiri membawa membawa tiga mobil mewah miliknya pada ajang GIIAS 2021, ketiganya adalah New Audi RS4 Avant, New Audi A5 Sportback, serta tampilan terbaru SUV termewah mereka Audi Q8 RS Look.

"New Audi RS4 Avant adalah station wagon paling bertenaga, mengombinasikan nilai sebuah mobil sport dengan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari," ujar kata Agung.

Sementara untuk New Audi A5 ditawarkan dalam dua model sporty yaitu New Audi A5 Sportback dan New Audi A5 Coupe.

"Kami juga memperkenalkan tampilan terbaru SUV coupe Audi Q8 RS Look yang mendapatkan sentuhan semakin sporty berkat bodykit spesial ala RS," lanjut Agung.

Sementara itu untuk Audi A5 Sportback hadir dalam 3 pilihan yakni Audi A5 Sportback 2.000 cc TFSI, Audi A5 Sportback 2.000 cc TFSI quattro, dan Audi A5 Coupe 2.000 cc TFSI quattro.

Sebagai informasi, New Audi RS4 Avant dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 2,543 miliar off the road.

Sementara New Audi A5 Sportback dan Coupe dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai dari Rp 1,251 miliar off the road.