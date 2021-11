GIIAS 2021, AHM Pamerkan Si Bongsor Gold Wing dan Big Bike CB500X

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – PT Astra Honda Motor (AHM) menampilkan Honda Gold Wing di gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung 11-21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Honda Gold Wing merupakan salah satu varian tertinggi dari motor global Honda dan tampil di Hall 7.

Motor bongsor ini mengusung konsep The Honda Premium Tourer yang memadukan kenyamanan pada desain dengan fitur canggih berlimpah yang mendukung kesenangan berkendara dan juga performa tinggi.

Selain Gold Wing, booth AHM di GIIAS 2021 juga memajang model big bike Honda CB500X yang memiliki karakter penjelajah.

Di booth yang sama, AHM juga memajang New CB150X, motor sport adventure yang meluncur pertama kali di dunia (world premiere) pada Jumat (12/11/2021) lalu di GIIAS 2021.

Booth AHM di GIIAS 2021 engusung tema Wheels to Move yang mencerminkan upaya mengajak

Di Hall 7 AHM memajang line up sepeda motor di segmen urban dan sport serta segmen motor listrik beserta battery charging station.

AHM juga memajang sejumlah motor premium dan bike bike-nya di area Pre Function Hall 1.

”Kami ingin memberikan beragam pilihan bagi masyarakat dalam menentukan partner berkendara yang paling sesuai dengan karakter dan mimpinya,” ungkap Marketing Director AHM Thomas Wijaya.

Selama gelaran GIIAS 2021, AHM juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba performa sepeda motornya melalui kesempatan test ride di bagian belakang booth.

Line up motor yang dipajang di Hall 7 adalah skutik Honda Scoopy, Honda Vario 150, Honda ADV150 dan All New Honda PCX.

Pada zona Sport, dipajang CBR250RR dan CBR150R terbaru. Dua model ini tampil mengusung konsep Total Control yang merupakan identity-nya sebagai motor sport berperforma tinggi.

AHM menghadirkan Honda PCX Electric sebagai jawaban atas tren elektrifikasi sepeda motor masa depan.

Di Pre Function Hall 1, motor premium ikonik Honda Supercub C125 juga tampil dan siap memancing mata pengunjung untuk mendekat.