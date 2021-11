GIIAS 2021, Mitsubishi Meluncurkan Mitsubishi New Xpander & New Xpander Cross

TRIBUNNEWS.COM - Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Motor Show (GIIAS) 2021 resmi dibuka secara umum pada Jumat (12/11/2021) dan berlangsung hingga 21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Sejumlah merek otomotif ternama kembali berpartisipasi pada perhelatan GIIAS tahun ini, salah satunya PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Pada ajang pameran otomotif ini, Mitsubishi Motors memperkenalkan secara langsung produk-produk terbarunya yang telah diluncurkan secara virtual pada 8 November 2021 lalu, yaitu New Xpander dan New Xpander Cross, dengan tagline “Be the Life Xpander”.

New Xpander hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan, serta didapuk sebagai “New Generation Crossover MPV” yang hadir lebih mewah dengan balutan kesan tangguh sekaligus modern.

Ditambah lagi, fitur dan teknologi mutakhir juga melengkapi salah produk terbaru Mitsubishi Motors ini, sehingga kian menunjang performa, kenyamanan, serta keselamatan berkendara baik untuk pengendara dan juga penumpang

Berikutnya ada New Xpander Cross yang hadir dengan beberapa penyegaran pada performa, eksterior dan interior, namun tetap mempertahankan fitur-fitur unggulan di kelasnya. Misalnya saja, pada sisi eksterior, Grille New Xpander Cross mendapatkan penyegaran dengan New Black Metallic Grille yang memperkuat tampilan tangguh nan mewah dari sebuah SUV.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) - New Xpander dan New Xpander Cross. (ISTIMEWA)

Dengan diluncurkannya model dan inovasi terbaru tersebut, MMKSI makin menegaskan komitmennya menjadi partner andal untuk menemani setiap petualangan penggunannya.

Bawa tema “Celebrate the Wonderful Life Adventure”

Sejalan dengan itu, dalam partisipasinya di GIIAS 2021, booth Mitsubishi Motors yang berlokasi di Hall 6 nomor 6C juga mengusung tema “Celebrate the Wonderful Life Adventure”.

Tema ini menunjukkan bahwa MMKSI melihat setiap tahap dalam kehidupan sebagai petualangan menakjubkan yang dipenuhi tantangan dan harapan yang patut dihadapi dengan semangat tinggi.

Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI mengungkapkan, Mitsubishi Motors telah hadir menemani masyarakat di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Berbagai momen telah dilalui bersama, mulai dari yang menyenangkan hingga rintangan yang sangat menantang. Namun, itu lah petualangan hidup yang harus dilalui.

“Persembahan kami di GIIAS ini beserta dengan seluruh produk dan inovasinya merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi kami terhadap masyarakat yang telah bertahan dan terus semangat berjuang dalam menciptakan petualangan hidup yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat Indonesia dan menjadi partner setia dalam menghadapi berbagai petualangan hidup kedepannya,” ungkap Naoya Nakamura.

Selain memamerkan produk, MMKSI juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di booth. Selama berpartisipasi di GIIAS 2021, booth Mitsubishi Motors menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk memastikan keamanan pengunjung.

Tak ketinggalan, pengunjung juga dapat merasakan langsung performa serta keunggulan dari produk Mitsubishi Motors melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Jadi, kapan Anda akan berkunjung ke booth Mitsubishi Motors di GIIAS 2021? Info lebih lanjut, silakan kunjungi website MMKSI di www.mitsubishi-motors.co.id. Anda juga bisa mengunjungi tautan https://www.mitsubishi-motors.co.id/ridethelifeadventure untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Mitsubishi New Xpander

Mitsubishi Motors menanti kedatangan Anda!