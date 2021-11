Berkunjung ke Booth Toyota di GIIAS, Presiden Jokowi Lirik Toyota All New Veloz

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, hari ini Rabu (17/11/2021).

Dalam kunjungannya Jokowi sempat mampir ke beberapa booth produsen mobil, mulai dari hall 1 hingga hall 7 ICE BSD City, Tangerang.

Salah satunya mengunjungi booth Toyota bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi, Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda dan Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto.

Saat berada di booth Toyota, Jokowi dijelaskan mengenai mobil terbaru Toyota All New Veloz yang dipamerkan di GIIAS 2021.

Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto menjelaskan, bahwa All New Toyota Veloz ini merupakan MPV 7-seater andalan Toyota yang baru diluncurkan dan diproduksi di Pabrik Karawang Plant 2 TMMIN.

Henry juga mengungkapkan, bahwa Toyota All New Veloz ini dikembangkan dengan teknologi terbaru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA).

Kehadiran All New Veloz ini, lanjut Henry, diharapkan dapat menggerakkan industri otomotif nasional baik untuk mengisi pasar dalam negeri maupun ekspor

Sebagai informasi, Toyota All New Veloz dipamerkan dalam acara GIIAS 2021 dan ditawarkan seharga Rp 251,2 juta hingga Rp 291,5 juta.

Toyota memberikan perubahan yang cukup signifikan untuk produk All New Veloz miliknya mulai dari eksterior hingga interiornya.

Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) yang terdiri atas empat fitur keselamatan.

Pameran otomotif GIIAS 2021 sendiri digelar mulai 11 November 2021 hingga 21 November 2021 ICE, BSD City, Tangerang.

Deretan kendaraan penumpang dan kendaraan komesial kenamaan dunia yang akan dipamerkan, antara lain Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA dan Lexus.

Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling. Tak ketinggalan, kendaraan komersial seperti Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania juga akan tampil dalam gelaran tersebut.