Kolaborasi dengan Seniman Yogyakarta, Hyundai X Erica Siapkan Lukisan Khusus untuk 100 Pelanggan

Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Astrid Ariani Wijana, saat menunjukkan hasil kolaborasi dengan seniman lokal kelas dunia asal Yogyakarta Erica Hestu Wahyuni di Booth Hyundai, GIIAS 2021, ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (17/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berkolaborasi dengan seniman lokal kelas dunia asal Yogyakarta Erica Hestu Wahyuni.

Lewat kolaborasi ini, Erica akan membuat lukisan eksklusif untuk 100 pemesan Hyundai Creta yang beruntung.

Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Astrid Ariani Wijana, mengatakan sebagai mobil Hyundai pertama yang diproduksi di Indonesia, Hyundai Creta didesain untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan karakteristik konsumen otomotif Indonesia.

"Oleh karena itu, kolaborasi ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan kaya akan nilai kearifan lokal, mengingat Erica adalah salah satu seniman lokal yang memiliki karakter yang kuat dengan makna yang mendalam. Kolaborasi ini membuktikan bahwa inovasi Hyundai tidak hanya fokus di bidang otomotif dan teknologi saja, tetapi dapat menjangkau hal dan bentuk-bentuk lainnya yang jauh lebih luas lagi," ungkap Astrid saat menunjukkan beberapa lukisan hasil kolaborasi dengan Erica Hestu Wahyuni di GIIAS 2021, Rabu (17/11/2021).

Lukisan-lukisan dari Erica akan membentuk satu kesatuan yang menggambarkan bagaimana Indonesia melangkah menuju spotlight dari sudut pandang seni, budaya, teknologi dan keberlanjutan.

Melalui karya seninya, Erica merepresentasikan pengalaman pribadinya dengan tampilan yang menyenangkan.

Baca juga: Siapkan Booking Fee Rp 2 Juta, Beli Sekarang Unit Hyundai Creta Dikirim Januari Tahun Depan

Ciri khas dari lukisan Erica adalah lukisan acrylic on canvas yang ramah lingkungan dan telah digunakan sejak tahun 1995, serta penuhnya satu kanvas lukisan dengan berbagai macam subjek sebagai bentuk ekspresi atas pengalaman pribadinya.

Lebih lanjut, setiap subjek yang digambarkan dalam lukisan Erica memiliki kisah tersendiri dalam bentuk sebuah kejadian dengan visual yang terpisah-pisah. Meskipun begitu, kisah yang disampaikan melalui lukisan tersebut dapat tergambarkan dengan baik.

Erica menyampaikan perjalanan lukisan-lukisan ini akan menjadi hal unik dan bermakna karena membutuhkan kesabaran dan semangat yang kuat dalam setiap prosesnya hingga dapat menjadi satu kesatuan karya yang dibuat oleh orang Indonesia untuk Indonesia.

"Sesuai dengan tema Hyundai “Indonesia: Into the Spotlight of Innovations”, inilah spotlight saya, yaitu inovasi yang didukung oleh Hyundai. Pengunjung dapat menyaksikan perkembangan karya saya, dimulai dari 15 karya lukisan eksklusif pertama yang akan ditampilkan selama pergelaran GIIAS 2021, sampai 100 lukisan tersebut dapat diselesaikan pada Januari 2022 mendatang," jelasnya.

Hyundai Creta sendiri merupakan Sport Utility Vehicle (SUV) terbaru dari Hyundai yang akan diproduksi di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat.

Desain Creta dibuat karismatik, dinamis dan futuristik, juga dilengkapi dengan interior dan eksterior yang mewah di kelasnya dan rangkaian fitur canggih yang meningkatkan kualitas pengalaman berkendara.