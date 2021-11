Resmi Dipasarkan di Indonesia, Inilah Fitur-fitur Terbaru Truk Heavy Duty Volvo FM-FMX dan FH16

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Volvo Trucks Indonesia mulai resmi memasarkan 3 seri truk terbaru Volvo, yakni FM-FMX dan FH16 di Indonesia setelah sebelumnya diperkenalkan di Indonesia pada September 2021 lalu.

Seri truk terbaru Volvo ini dipasarkan oleh PT Indotruck Utama dan PT Eka Dharma Jaya Sakti, melalui 70 cabang dan job sites dengan dukungan 400 mekanik lebih yang tersebar di sejumlah area di Indonesia Barat hingga Timur.

Untuk membuktikan performa seri truk generasi keempat Volvo ini, Volvo Trucks menggelar sesi test drive bertajuk Volvo Trucks New Range-Made For You di Senayan Park, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Menurut Presiden Director PT Wahana Inti Selaras Bambang Prijono Volvo Trucks FM-FMX dan FH16 sudah dibekali dengan sejumlah fitur dan komponen terbaru yang membuat performanya semakin tangguh.

Antara lain pada axle hingga interior kabin. Di sesi test drive ini Volvo Trucks juga mengundang pengusaha untuk dapat merasakan langsung pengalaman mengendarai truk terbaru Volvo.

Berikut fitur-fitur utama di seri Volvo Trucks FM-FMX-FH16:

Truk ini memiliki kapasitas maksimal axle belakang dan depan yang ditingkatkan menjadi 38 ton dan 10 ton dari sebelumnya 32 ton dan 9 ton.

Volvo juga meningkatkan kapasitas angkutnya lebih dari 285 ton.

Seri truk ini juga menyandang eksterior baru Honeycomb grill baru untuk meningkatkan kualitas sirkulasi udara serta desain V-shape lamp baru untuk meningkatkan daya pandang pengemudi.

Seri FM-FMX-FH16 juga dibekali sistem control traksi canggih terbaru dengan kerjasama sistem

“Automatic Traction Control” (ATC), “Electronic Stability Control” (ESC), dan “Antilock Braking

System” (ABS).

