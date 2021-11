Volvo Trucks Mulai Pasarkan Seri Terbaru Truk Heavy Duty FM-FMX-FH16 di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah resmi diperkenalkan di Indonesia pada September 2021 lalu, Volvo Trucks Indonesia mulai resmi memasarkan tiga truk terbarunya, Volvo FM-FMX dan FH16, di Indonesia.

Mengundang sejumlah jurnalis dan pengusaha, Volvo Trucks bersama 3 distributor utamanya, PT Wahana Inti Selaras, PT Indotruck Utama dan PT Eka Dharma Jaya Sakti, menggelar sesi test drive bertajuk Volvo Trucks New Range-Made For You untuk memamerkan performa truk ini di Senayan Park, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Presiden Director PT Wahana Inti Selaras Bambang Prijono mengatakan, lewat sesi ini bisa dilihat langsung komponen truk terbaru Volvo Trucks FM-FMX dan FH16 seperti axle hingga interior kabin dan merasakan langsung pengalaman mengendarai truk terbaru Volvo.

“Acara ini menjadi puncak pengenalan produk terbaru Volvo Trucks di Indonesia setelah sebelumnya dikenalkan secara digital September lalu. Kami memberikan pengalaman baru bagi pelanggan untuk melihat secara langsung evolusi dari Volvo Trucks yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja,” ujar Bambang Prijono.

Volvo FM-FMX dan FH16 merupakan generasi keempat truk Volvo sejak pertama kali diperkenalkan di pasar pada tahun 1996. Seri truk generasi terbaru tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pasar Indonesia dalam segi produktivitas, efisiensi dan keselamatan.

Sesi test drive tiga seri truk terbaru Volvo Trucks, Volvo FM-FMX dan FH16 di Indonesia, di Senayan Park, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

“Kami memastikan evolusi dari Volvo Trucks ini akan menawarkan lebih dari sekadar performa; evolusi yang diberikan Volvo Trucks akan memenuhi setiap kebutuhan bisnis anda untuk berbagai

lini, mulai dari pertambangan hingga konstruksi,” ungkap Bambang.

Direktur PT Eka Dharma Jaya Sakti, Pantas Sihombing menyatakan peningkatan performa

dan produktivitas adalah kunci utama dalam pengembangan truk baru Volvo.

Ini dibuktikan dengan naiknya kapasitas axle hingga 38 ton dan penyempurnaan berbagai fitur yang dimiliki semua seri Volvo Trucks di Indonesia, yaitu FM, FMX, dan FH16.

“Peningkatan kualitas Volvo Trucks ini tidak hanya dari segi kapasitas berat tapi juga peningkatan volume. Ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, apalagi truk Volvo banyak bekerja di area pertambangan dan medan berat lainnya,” ujarnya.

Selain evolusi dari produktivitas, keamanan dan teknologi juga menjadi fokus utama Volvo Trucks

dalam mengembangkan seri terbaru ini.