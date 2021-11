Foto-foto Jokowi Sambangi Booth APM di GIIAS 2021, Coba Kabin Almaz RS dan Jajal Minicab MiEV

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyambangi penyelenggaraan pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang berlangsung 11-21 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (18/11/2021).

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden menyambangi sejumlah booth agen pemegang merek, mulai dari booth APM pabrikan Jepang, Korea hingga Tiongkok.

Ini merupakan kunjungan kerja Presiden ke pameran GIIAS 2021 sekaligus melihat-lihat suasana dan berbagai macam kendaraan yang dipamerkan pada pameran ini.

Presiden datang ke GIIAS 2021 didampingi ekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang; Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi; Ketua Penyelenggara GIIAS 2021 Rizwan Alamsjah; Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar; dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia H.E Kenji Kanasugi.

Suzuki

Salah satu booth yang disambangi Presiden adalah booth Suzuki yang berada di Hall 5C ICE BSD, Tangerang.

Di booth ini Presiden melihat langsung mobil terbaru Suzuki, All New Ertiga Suzuki Sport FF. All New Ertiga Suzuki Sport FF adalah produk baru andalan Suzuki yang diproduksi di pabrik Cikarang.

Presiden Jokowi di booth Suzuki di pameran GIIAS 2021, Rabu (17/11/2021).

Hyundai

Presiden juga menyambangi booth Hyundai dan melihat secara langsung KONA Electric yang pernah ditandatangani pada saat kunjungannya ke pabrik Hyundai Ulsan pada November 2019 lalu.

Mobil ini ikut dipamerkan di booth Hyundai di GIIAS 2021.