Mitsubishi Beri Penawaran Menarik kepada Pengunjung GIIAS 2021 Terkait Pembelian Genuine Accessories

New Xpander dipamerkan di booth Mitsubishi dalam ajang pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). (Tribunnews/Lendy Ramadhan)

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tidak hanya mengenalkan model New Xpander ke konsumen Tanah Air, Mitsubishi juga menyediakan genuine accessories untuk MPV 7 penumpang paling sporty ini.

Khusus di pameran otomotif GIIAS 2021, MMKSI memberikan diskon menarik kepada konsumen untuk pembelian genuine accessories untuk New Xpander.

MMKSI memberikan diskon sebesar 10 persen yang berlaku untuk semua item, baik parsial maupun paket.

Director of Aftersales Division MMKSI Eichiro Hamazaki, mengatakan untuk memudahkan konsumen New Xpander yang ingin mengkostumisasi kendaraannya, MMKSI menyediakan Mitsubishi Motors genuine accessories untuk New Xpander.

"Mitsubishi Motors Genuine accessories untuk New Xpander telah dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi untuk integrasi yang sempurna dan diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan dan mematuhi regulasi yang ada dan tidak menggugurkan garansi kendaraan," ungkap Hamazaki, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Mitsubishi Optimistis Alat Ini Bikin New Xpander Mulus Lolos Uji Emisi

Aksesoris resmi juga tersedia dalam berbagai paket dengan harga menarik, yang dijual terpisah di dealer resmi Mitsubishi Motors.

Terdapat 14 item genuine accessories New Xpander, mulai dari Front Air Dam, Side Air Dam, Rear Air Dam, Tailgate Spoiler, Engine Hood Emblem, Side Visor, Fuel Lid Garnish, Side Body Moulding, Wheel Lock Nut, Muffler Cutter, Scuff Plate, Rubber Mat, Luggage Mat dan Dashcam.