Pasar Sedan Tumbuh 13,5 Persen, Toyota Hadirkan New Camry Bermesin TNGA Terbaru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasar otomotif nasional kini berangsur membaik dengan membukukan total penjualan sebanyak 911 ribu unit di 2021 dari sebelumnya sebesar580 ribu unit di 2020.

Sementara pasar sedan tahun ini naik ke level 4.200 unit dari level 3.700 unit tahun lalu.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto menyatakan, pertumbuhan positif pada pasar otomotif nasional, termasuk pada pasar sedan tidak lepas dari peran Pemerintah Indonesia yang senantiasa memberikan kemudahan bermobilitas bagi masyarakat.

Adanya Kebijakan Pajak Karbon (CO2) yang membuat harga jual kendaraan rendah emisi gas buang menjadi lebih kompetitif.

Merespon hal tersebut, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan New Camry sebagai flagship sedan Toyota yang tampil semakin premium dan advance di pasar Indonesia.

New Camry tersedia dalam dua pilihan mesin ramah lingkungan, yaitu mesin bensin baru berbasis teknologi Toyota New Global Architecture (TNGA) pada New Camry V dan mesin berteknologi Hybrid Toyota generasi ke-4 pada New Camry Hybrid.

Selain bertenaga, kedua mesin ini juga menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik serta emisi gas buang yang rendah dengan harga lebih kompetitif.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda mengatakan, Toyota menghadirkan New Camry V dan New Camry Hybrid dengan didukung layanan mobilitas Toyota untuk memberikan pengalaman bermobilitas yang menyenangkan dan personal.

Mesin baru TNGA pada New Camry V selain menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman namun juga menyenangkan. Tenaga yang dihasilkan mesin baru berkode A25A-FKS meningkat dari 183 PS pada 6.000 rpm menjadi 204 PS pada 6.600 rpm.

Torsinya juga naik dari 23,9 Nm pada 4.100 rpm menjadi 24,8 Nm pada 5.000 rpm.