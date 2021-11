Makin Modern, Ini Penyegaran Interior Mitsubishi NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS

TRIBUNNEWS.COM – Mitsubishi Motors Corporation kembali meluncurkan lini produk terbarunya secara virtual pada 8 November 2021.

Kali ini, melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor, Mitsubishi memperkenalkan NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS.

Membawa konsep ”New Generation Crossover MPV”, kedua mobil ini hadir dengan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS mengusung tagline “Be The Life Xpander” sebagai manifesto keyakinan bahwa “adventure” ada di kehidupan setiap individu.

Menjalani kehidupan setiap hari dengan menempuh segala tantangan serta menggapai harapan adalah adventure. Mitsubishi Motors ingin menjadi brand yang akan kian melengkapi setiap adventure dalam kehidupan tersebut.

Membawa konsep “New Generation Crossover MPV”, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS memiliki pengembangan dan penyempurnaan interior dengan balutan kemewahan dan kesan tangguh sekaligus modern.

NEW XPANDER: Interior makin luas, mewah, dan modern

Mitsubishi New XPANDER. (Mitsubishi Motors)

Yang pertama, NEW XPANDER, menjadi penerus dari model sebelumnya, yaitu XPANDER yang menuai penjualan hingga 210 ribu unit dan meraih puluhan penghargaan dari berbagai media dan institusi nasional.

Pada bagian eksterior, NEW XPANDER mengusung distinctive exterior design dengan Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors yang telah mendapatkan refreshment sehingga tampil lebih gagah, modern, dan mewah.

Sedangkan pada sisi interiornya, NEW XPANDER menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan dari melalui kabin berkualitas tinggi, ruang interior super luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya.

Lebih jauh lagi, interior NEW XPANDER juga mendapatkan upgrade di beberapa komponen, antara lain New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Interior Color & Accent, New Digital AC Panel, New 8” Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA)4, New Design Meter Cluster with Opening Animation, New Design Steering Wheel with Audio Steering & Hands Free Switch, New Rear AC Garnish, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad4, New 3-Dimension Seat Design, New Console Tray & Card Holder, dan komponen lainnya.

NEW XPANDER CROSS: Mewah, elegan dan sporty

Mitsubishi New XPANDER CROSS. (Mitsubishi Motors)

Selanjutnya, NEW XPANDER CROSS, hadir dengan beberapa penyegaran pada performa, desain eksterior dan interior tak kalah mewah, dengan tetap mempertahankan fitur-fitur unggulan di kelasnya.

Interior NEW XPANDER CROSS memiliki nuansa yang berbeda dari NEW XPANDER. Kombinasi warna navy dan hitam yang memberikan kesan elegan dan sporty sesuai dengan karakteristiknya

Beberapa penyegaran interior NEW XPNADER CROSS dilakukan pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad, New Interior Color (Black & Navy Blue), Console Tray & Card Holder, New Floor Console with Armrest, New Digital AC panel, New 9” WSVGA Capacitive Touch Panel Display with Smartphone-Linked Display Audio (SDA), New Design High Contrast Meter Cluster with Color MID, New Steering Wheel with Audio Steering & Hands Free Switch, New Synthetic Leather Seat with Heat Guard Function6, New Rear Armrest with Cup Holder, New Rear Dial AC Garnish, New Rear USB Port on front console.

Baik NEW XPANDER maupun NEW XPANDER CROSS dimotori oleh New CVT yang memberikan performa terbaik yang seimbang antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus

Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

Mitsubishi NEW XPANDER hadir dalam tujuh varian warna, yaitu Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, dan Xpander GLS MT lengkap dengan enam pilihan warna Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, dan Deep Bronze.

Sementara itu, NEW XPANDER CROSS hadir dalam tiga varian: Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT dengan lima pilihan warna, Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange.

Bagi pelanggan yang membeli unit NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS akan mendapatkan paket SMART Silver, yaitu paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Tak hanya itu, konsumen juga mendapatkan kemudahan perawatan mencakup penggantian oli MMGO, layanan darurat 24 jam, serta garansi 3 tahun atau hingga 100.000 km.

Sebagai tambahan, konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan beragam layanan purna jual dengan tersedianya 158 outlet jaringan diler resmi, 20 fasilitas perawatan dan perbaikan Mitsubishi Authorized Bodi & Cat di seluruh Indonesia.

Konsumen juga dapat menikmati beragam layanan seperti call center Mitsubishi Motors Customer Care dan Layanan Siaga Mitsubishi 24 Jam, yang dapat diakses melalui 0804-1-300-300 dan melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID yang dapat diunduh di Playstore untuk sistem operasi Android, dan App Store untuk sistem operasi iOS.

Tak kalah penting, untuk mendapatkan pengalaman langsung, konsumen dapat mengakses fasilitas Mitsubishi Virtual Assistant Chat atau MIRA melalui WhatsApp di bit.ly/MIRAWhatsapp atau nomor 0811 130 1300.