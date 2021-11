Penjualan Toyota Hampir Tembus 230.000 Hingga Oktober 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Hingga Oktober 2021, PT Toyota Astra Motor (TAM) membukukan = penjualan mobil hampir mencapai 230.000 unit.

Angka tersebut sekitar 80 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

"Sekilas data yang saya dapatkan pada bulan Oktober penjualan Toyota hampir 230.000 unit dan ini meningkat 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu," Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy saat jumpa pers virtual, Sabtu (20/11/2021).

Angka ini juga membuat market share Toyota meningkat sekira 2 persen dibandingkan tahun lalu.

"Market share kami pun meningkat di tahun lalu sekitar 31 persenan tahun ini kira-kira di 33 persen," jelasnya.

Pertumbuhan positif ini disebut Anton berkat dukungan dari pemerintah, dengan insentif PPnBM DTP.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan pameran otomotif GIIAS 2021, TAM mengenalkan secara langsung produk terbarunya yaitu All New Veloz dan All New Avanza.

"Di GIIAS ini kami senang sekali dapat menghadirkan beberapa hal. Pertama produk baru kami, All New Veloz dan All New Avanza, kemudian produk-produk dengan generasi terbaru. Ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa," ujar Anton.

Dia menyatakan terima kasih kepada konsumen terhadap penjualan dan penerimaannya terhadap dua produk baru Toyota.

"Terutama di GIIAS saya lihat bukan menyoal penjualan, tetapi dimana konsumen datang, melihat juga bahkan menunggu dan antre untuk datang ke booth kami, ini juga kami apresiasi," ungkap Anton.