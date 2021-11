Hari Terakhir GIIAS, Toyota Bukukan SPK 3.818 Unit, All New Avanza dan Veloz Jadi Andalan

All New Veloz

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung selama 10 hari ini banyak menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Dalam GIIAS 2021 ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz yang tentunya dilirik oleh pengunjung GIIAS.

Tidak main-main, kedua mobil tersebut memiliki kontribusi besar dalam surat pemesanan kendaraan (SPK) selama 10 hari pameran otomotif GIIAS.

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan, untuk All New Veloz telah ada 701 unit yang SPK dan untuk All New Avanza sebanyak 667 unit yang dipesan.

"Kedua mobil ini masuk ke dalam lima besar yang berkontribusi dalam SPK di GIIAS selama 10 hari ini," kata Anton, Minggu (21/11/2021).

Ia juga mengungkapkan, untuk SPK Toyota Raize sebanyak 607 unit, Innova 508 unit dan Fortuner sebanyak 437 unit dalam pameran GIIAS 2021.

Toyota All New Veloz ini sendiri menurut Toyota dikembangkan dengan teknologi terbaru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA).

Kehadiran All New Veloz ini, lanjut Henry, diharapkan dapat menggerakkan industri otomotif nasional baik untuk mengisi pasar dalam negeri maupun ekspor

Sebagai informasi, Toyota All New Veloz dipamerkan dalam acara GIIAS 2021 dan ditawarkan seharga Rp 251,2 juta hingga Rp 291,5 juta.

Toyota memberikan perubahan yang cukup signifikan untuk produk All New Veloz miliknya mulai dari eksterior hingga interiornya.

Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) yang terdiri atas empat fitur keselamatan.