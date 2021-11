Tembus Target, Transaksi Astra Financial and Logistic Capai Rp 830 Miliar di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berperan sebagai sponsor utama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang diselenggarakan sejak 11-21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Astra Financial and Logistic berhasil menorehkan hasil positif.

Astra Financial and Logistic (AFL) menargetkan pencapaian transaksi sebanyak Rp 800 miliar hingga penutupan GIIAS 2021, jumlah ini sama seperti tahun 2019.

Didukung oleh tujuh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Astra Financial and Logistic, yaitu ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, MauCash, hingga AstraPay, AFL berhasil melampaui target dengan total nilai transaksi lebih dari Rp 830 miliar.

Project Director Astra Financial and Logistic di GIIAS 2021 Gunawan Salim, mengatakan pencapaian transaksi lebih dari Rp 830 miliar tersebut tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat akan reputasi dan pelayanan prima dari Astra Financial and Logistic.

"Hal tersebut juga didorong oleh beragam promo menarik telah dihadirkan untuk memudahkan pengunjung GIIAS memiliki kendaraan impian," tutur Gunawan Salim akhir pekan lalu.

Promo yang ditawarkan antara lain dari ACC dan TAF untuk pembiayaan kendaraan roda empat, FIFGROUP untuk pembiayaan kendaraan roda dua, serta proteksi kendaraan dari Asuransi Astra dan proteksi jiwa dari Astra Life.

Tak ketinggalan, Maucash dan AstraPay juga turut memberikan program khusus untuk kemudahan bertransaksi selama GIIAS.

Industri otomotif yang sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, kini kembali perlahan menuju tren yang positif.

Data dari Gaikindo menunjukkan angka penjualan mobil baru periode Januari hingga September 2021 mencapai angka 600.344 unit pada penjualan wholesale.

Angka ini tumbuh sebesar 47,4 persen jika dibandingkan periode sama pada tahun 2020 yang hanya mencapai 407.390 unit.

Pertumbuhan ini memberikan angin segar bagi sektor otomotif di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif, Astra Financial juga membukukan pertumbuhan amount finance di Q3 2021 sebesar 20 persen menjadi Rp 60,7 triliun.

Astra Financial percaya bahwa sektor otomotif akan terus menguat dan mendukung pertumbuhan tersebut melalui program dan layanan pembiayaan kendaraan terbaik.