Puluhan Starter Ramaikan Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 di Sentul

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhelatan balap Indonesia, Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 sukses digelar di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat, dan diikuti puluhan starter, Sabtu (20/11/2021).

Kompetisi yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI), Motor Besar Indonesia (MBI) dan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) ini mendapat perhatian khusus dari penggemar balap seluruh Indonesia dan penghobi motor besar Indonesia dan negara tetangga.

Kompetisi ini menggelar lima kelas, meliputi Bracket 12 Detik, Bracket 14 Detik, Bracket 16 Detik, FFA V Twin 350 CC Up dan FFA Non V Twin 350 CC Up.

Di kelas Bracket 12 Detik, tampil sebagai pemenang Hari Triadji dari Blind Eagle MC Racing Team, disusul pada posisi kedua Rivo Rozari (Anak Elang Racing x HTJRT), dan posisi ketiga Ahmad Suhardi (Banten), serta Dery Darmawan (Jawa Barat) dan Giovanny Andika Putra dari Lampung, masing-masing di posisi keempat dan kelima.

Tampil sebagai pemenang di kelas Bracket 14 Detik adalah Devirolls (Solidarity Community Racing Team), Dian Susilo (Anak Elang Racing), Ricky Suryotomo (Patiunus) dan Anugerah Fajar (Banten, Solidarity Community Racing Team) di posisi keempat.

Kelas Bracket 16 Detik dimenangkan oleh Sigid Murdarajat dari Motor Besar Indonesia.

Untuk Kelas FFA Non V-Twin 350 CC Up dimenangkan oleh Chandra Rahmawan Mahadi (Tiara Sutan Racing) dan Mahwy (Cilacap).

Sedangkan kelas FFA V-Twin 350 CC Up dimenangkan J. Wawan Tembong (Anak Elang Racing x HTJRT), Ricky Suryotomo (Patiunus Jakarta), Hari Triadji (Blind Eagle MC Racing Team), Tri Purnama Irawan (Banten) dan pebalap wanita, Ismonita Permata Sari (ASG).

Hadiah utama Harley-Davidson kali ini tak berhasil dimenangkan oleh para pebalap yang harus memecahkan rekor 8 detik dengan menggunakan motor Harley-Davidson.

Ajang balap drag big bike sebelumnya pernah digelar di Indonesia di 2004, 2017 dan 2018. Balapan kali ini banyak diikuti biker senior seperti Jusri Pulubuhu dan David Lee yang mewakili HDCI, Hari Triadji dari Blind Eagle MC, Kamal Firhad dari Safari Motor, serta Ricky Suryotomo yang tampil mewakili Patiunus Jakarta.