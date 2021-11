Serius Produksi Mobil Listrik, Wuling Pamerkan Platform GSEV di Indonesia Electric Motor Show 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wuling Motors (Wuling) menunjukkan keseriusannya masuk ke industri kendaraan listrik di Indonesia dengan berpartisipasi di pameran Indonesia Electric Motor Show (IEMS) yang diinisiasi BRIN di Gedung Manajemen ORPPT-BRIN Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, 24-26 November 2021.

Di pameran ini Wuling membuka booth dan memajang 2 kendaraan listrik yang mengusung platform Global Small Electric Vehicle (GSEV) dan mengangkat tema ‘Inovasi Bersama Indonesia.’

Wuling GSEV ini sebelumnya ditampilkan pula di booth Wuling Motors di gelaran pameran otomotif akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang baru saja diselenggarakan 11-21 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang.

Han Dehong, Vice President of Wuling Motors mengatakan, tahun ini merupakan kali kedua keikutsertaan Wuling dalam Indonesia Electric Motor Show.

Dia menjelaskan, partisipasi perusahaannya di acara ini merupakan komitmen nyata perusahaannya dalam mendukung program Pemerintah Indonesia dalam percepatan elektrifikasi kendaraan.

Untuk percepatan elektrifikasi kendaraan di industri otomotif ini Wuling akan fokus pada implementasi platform GSEV, sebelum nantinya memasarkan kendaraan listrik di Indonesia di 2022.

Mobil listrik Wuling dengan platform GSEV di pameran Indonesia Electric Motor Show (IEMS) di Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, 24-26 November 2021.

Wuling sudah memproduksi sejumlah kendaraan listrik dengan platform GSEV dan produk-produknya laris di Tiongkok dan membukukan penjualan lebih dari 650.000 unit.

Salah satu lini produknya dinobatkan sebagai The Champion of China's New Energy Sales selama 14 bulan berturut-turut.

Menurut Han Dehong, kebutuhan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia tren permintaannya kini terus meningkat.

Platform GSEV memiliki dimensi compact namun tetap mengutamakan kenyamanan dengan kabin yang lega dengan dua konfigurasi bangku yang bisa diaplikasikan, yakni dua bangku untuk dua penumpang ataup empat bangku untuk empat penumpang.