Mitsubishi Perkenalkan Dua Produk Teranyarnya New Xpander dan New Xpander Cross di GIIAS 2021

TRIBUNNEWS.COM - Sempat vakum setahun akibat pandemi Covid-19, pameran otomotif terbesar di Indonesia GAIKINDO Indonesia International Motor Show (GIIAS) kembali diselenggarakan pada 11 – 21 November 2021 di ICE BSD, Tangerang.

Pameran yang dinanti-nanti para pecinta dunia otomotif ini menghadirkan beragam produk teranyar dari berbagai macam pabrikan kendaraan, salah satunya PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Mengusung tema “Celebrate the Wonderful Life Adventure”, MMKSI memperkenalkan beragam produk teranyarnya seperti New Xpander dan New Xpander Cross dengan tagline “Be the Life Xpander”.

Menurut President Director of PT MMKSI, Naoya Nakamura, inovasi tersebut merupakan bentuk terima kasih pihaknya kepada masyarakat karena telah diberi kesempatan untuk melayani seluruh pelanggan di Indonesia selama lebih dari 50 tahun.

“Mitsubishi Motors telah hadir menemani masyarakat di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Persembahan kami di GIIAS ini beserta dengan seluruh produk dan inovasinya merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi kami terhadap masyarakat yang telah bertahan dan terus semangat berjuang dalam menciptakan petualangan hidup yang lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, untuk menjawab tantangan masa depan, Naoya Nakamura juga menghadirkan mobil listrik Minicab MiEV yang merupakan kendaraan niaga berkekuatan full tenaga listrik. Soal performa, Naoya memastikan Minicab MiEV sudah teruji di jepang sebagai kendaraan operasional perusahaan logistik.

Selain mobil listrik, ada pula inovasi lainnya seperti Mitsubishi Virtual Assistant Chatbot (MIRA), dan aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID). Dua fitur tersebut sengaja dihadirkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Tak hanya sebatas itu saja, Mitsubishi juga memperkenalkan New Xpander dan New Xpander Cross. Agar tak penasaran, berikut keunggulan keduanya.

Mitsubishi New Xpander

Mitsubishi New Xpander (Mitsubishi)

Jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, kendaraan yang mengusung tema “New Generation Crossover MPV” ini telah dilengkapi dengan beragam fitur baru yang memberikan tampilan lebih modern dan tangguh.

Dari sisi eksterior, New Xpander dirancang dengan desain spesial yang dibalut dengan ornamen baru seperti New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED, New Rear Design, New T-Shape LED Tail-light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle, dan New 17” Two Tone Alloy Wheel.

Bagian kabin New Xpander juga tak luput dari beragam pembaruan. Hal tersebut dapat di lihat dari New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New 8” Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA), New Design Steering Wheel with Audio Steering & Hands Free Switch, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad, New 3-Dimension Seat Design, Cruise Control, dan berbagai fitur terbaru lainnya yang hadir di bagian interior New Xpander.

Faktor keselamatan para pengendara pun juga perhatikan oleh Mitsubishi. Untuk memastikan keselamatan para pengendara, New Xpander dilengkapi dengan Dual SRS Airbags, struktur RISE body, Seatbelt dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, dan berbagai fitur lain yang mengalami peningkatan.

Mitsubishi New Xpander hadir dengan 7 pilihan varian seperti Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, dan Xpander GLS MT, serta 6 pilihan warna yakni Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, Deep Bronze.

Selain itu terdapat tiga warna interior berbeda untuk New Xpander: Black and Dark Beige (Ultimate CVT), Black and Brown (Sport CVT & MT), dan Black (GLS, Exceed).

Mitsubishi New Xpander Cross

Mitsubishi New Xpander Cross (Mitsubishi)

Sama seperti New Xpander, seri New Xpander Cross juga tak luput dari beragam penyegaran di bagian eksterior, interior, dan fitur keselamatan.

Dari sisi eksterior, New Xpander Cross mengalami pembaruan di bagian grille. Bagian tersebut dilengkapi New Black Metallic Grille yang bisa membuat produk teranyar ini menjadi lebih gagah, tanguh, dan elegan.

Bergeser ke interiornya, New Xpander Cross hadir dengan beragam penyegaran pada dashboard, Instrument Panel & Door, Floor Console, Digital AC panel, WSVGA Capacitive Touch Panel Display with Smartphone-Linked Display Audio (SDA), balutan warna black dan navy blue, serta beragam pembaruan lain.

Sementara itu, bagian sistem keselamatannya juga mengalami pembaruan. New Xpander Cross kini dilengkapi dengan New Speed Sensitive Automatic Door Lock, dan New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold.

Sama seperti News Xpander, New Xpander Cross juga menyediakan beragam varian dan warna yang bisa disesuaikan dengan selera para pelanggan, seperti Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT, dengan lima warna yang bisa dipilih, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange.

Promo khusus selama GIIAS 2021

Selama GIIAS 2021, untuk dua varian barunya, Mitsubishi menawarkan program menarik, salah satunya penerapan keringanan harga dengan perhitungan insentif PPnBM 100% sesuai varian dan waktu pengiriman unit, yang berlaku pada periode delivery unit dari 1 September sampai 31 Desember 2021.

Para pelanggan juga bisa mendapatkan vocer belanja di Sodexo senilai Rp 1.500.000 dan pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance dengan syarat dan keterangan berlaku.

New Xpander juga dilengkapi dengan gratis Paket Smart untuk perawatan atau service berkala hingga 50.000 km (4 tahun), asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 5.000.000/orang, dan asuransi kerusakan ban selama 1 tahun dengan nominal klaim maksimal Rp 1.000.000.

Tak hanya berhenti sampai di situ, Mitsubishi juga memberikan beragam promo lainnya yang bisa dinikmati oleh setiap pelanggan.

Performa New Xpander dan New Xpander Cross

Pembaruan yang terjadi di New Xpander dan New Xpander Cross tak hanya sebatas interior, eksterior, dan fitur keselamatan saja. Bagian teknologi untuk penunjang perfoma dua mobil tersebut juga mengalami pembaruan.

Salah satu penyempurnaan produk yang terdapat di dua kendaraan tersebut berupa teknologi CVT yang menggantikan transmisi AT konvensional. Transmisi CVT dalam mobil teranyar Mitsubishi ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

Untuk kaki-kaki atau suspensi New Xpander dan New Xpander Cross juga dilengkapi dengan “Sized-up Rear Shock-absorber” yang biasa diterapkan di Pajero Sport. Tak hanya itu, New Xpander dan New Xpander Cross juga dilengkapi dengan “High Performance Valve” yang biasa digunakan pada kendaraan mewah di Eropa.

Dengan adanya pembaruan tersebut, maka akan membuat mobil menjadi lebih stabil dan memiliki bantingan yang lebih empuk saat melewati jalan bergelombang.

Informasi lebih lanjut dari spesifikasi dua produk Mitsubishi tersebut, Anda bisa mengunjungi link di katalog New Xpander dan katalog New Xpander Cross.