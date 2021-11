Kabar Gembira! Kini Dealer Motoplex Piaggio, Vespa, Aprilia & Moto Guzzi Hadir di Bali

TRIBUNNEWS.COM – Sebagai agen tunggal dari 4 brand motorbike ikonik italia: Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, PT Piaggio Indonesia berkomitmen untuk membawa pelayanan terbaik bagi pecinta otomotif roda dua Indonesia dengan menghadirkan sensasi berkendara serta pengalaman roda dua premium khas Italia yang otentik melalui produk-produk yang terdepan.

Permintaan pelanggan atas keempat merek dari PT Piaggio Indonesia kian meningkat di berbagai daerah. Dalam rangka memenuhi permintaan yang ada, PT Piaggio Indonesia melakukan ekspansi ke luar Pulau Jawa dengan meresmikan Dealer Premium Motoplex 4 brands terbaru yang berlokasi di Denpasar, Bali.

Pengembangan dealer terbaru ini dikelola oleh partner dealer baru di Pulau Bali, Udayana Satya Laksana dan akan menjadi dealer Motoplex ke-45 di Indonesia. Dealer ini juga merupakan Dealer Premium Motoplex 4 brand pertama di Bali dan di luar Pulau Jawa, menjadikannya dealer Premium Motoplex untuk 4 merek ke-3 di Indonesia, setelah sebelumnya hadir di Jakarta dan Surabaya.

“PT Piaggio Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap Indonesia. Kami berada di awal perjalanan kami dalam memperluas jangkauan Premium Strategi di Indonesia. Oleh karena itu, kami akan terus membuka dealer premium Motoplex untuk 4 brand dengan partner dealer yang memiliki kepercayaan yang sama kuat terhadap 4 merek Italia kami,” ungkap Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega.

Melalui pembukaan dealer premium Motoplex Udayana, PT Piaggio Indonesia tidak hanya akan menghadirkan rangkaian pilihan produk teratas dari keempat brand, namun juga berkomitmen untuk terus mengembangkan jangkauan layanan dari Dealer Premium Motoplex 4 brand bersama rekan dealer yang memiliki komitmen yang sama kuat dengan PT Piaggio Indonesia.

“Pelanggan kami berhak mendapatkan prioritas dan perhatian terbaik. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Udayana Satya Laksana untuk memastikan agar pelanggan kami di Bali dapat tumbuh dan mendapatkan layanan terbaik,” jelas Marco.

“Kehadiran Dealer Premium Motoplex 4 Brand ini adalah keputusan tepat yang telah lama dinantikan dan akan memulai semangat dan gairah yang sama hebatnya, bahkan lebih baik lagi, terhadap merek Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi di Bali yang kita cintai dan puja,” lanjutnya.

Ramaikan pasar otomotif Bali

Dealer Premium Motoplex 4 Brand di Denpasar berada di lokasi yang strategis di mana pelanggan dapat melihat tampilan dari rangkaian produk teratas PT Piaggio Indonesia (Istimewa)

Keberadaan Bali sebagai destinasi wisata yang ikonik di Indonesia tidak luput dari pesona budaya, alam, dan sejarahnya yang khas. Pesona ini berhasil menarik tidak hanya turis domestik, namun para wisatawan internasional.

Dengan terdapatnya dinamika serta komunitas multinasional tersebut, Bali memiliki potensi pelanggan di segmen mobilitas premium. Maka itu, kehadiran merek dan produk ikonik dari PT Piaggio Indonesia–Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi, sangatlah ideal untuk memenuhi permintaan konsumen dan meramaikan potensi pasar otomotif di Bali.

Mengusung konsep Motoplex sesungguhnya yang modern dengan khas desain Italia yang memukau, Dealer Premium Motoplex 4 Brand di Bali pun berada di lokasi yang strategis, tepatnya di Jl. Mahendradata Selatan No. 99, Pemecutan Klod, Denpasar.

Dealer Premium Motoplex 4 Brand Udayana juga hadir dengan standar tinggi pada layanan 3S (penjualan, servis, dan suku cadang) yang lengkap di atas lahan seluas 350m2. Terdapat juga showroom premium dengan luas 250m2, di mana pelanggan dapat melihat tampilan dari rangkaian produk teratas Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, serta display aksesoris asli.

Hadirnya Dealer Premium Motoplex 4 Brand ini membuka kesempatan bagi para penggemar otomotif dan gaya hidup untuk mendapatkan pengalaman menyeluruh akan layanan premium otomotif 3S yang terintergrasi dalam satu atap di Bali.

“Kami sangat bangga dan merasa terhormat dapat diberikan kepercayaan oleh PT Piaggio Indonesia dalam memimpin strategi bisnis dari seluruh layanan 4 brand teratas dari Piaggio Group yang. Dengan dedikasi tinggi serta semangat sinergi kerja sama yang kuat, kami optimis akan menyambut pertumbuhan yang signifikan bersama PT Piaggio Indonesia yang siap melayani seluruh pecinta otomotif premium dan gaya hidup bersama layanan terdepan dari keempat brand teratas Piaggio Group di Pulau Bali,” sebut Direktur Utama Udayana Satya Laksana James Indraman.

Hadirkan rangkaian produk teratas

Rangkaian produk Vespa (Istimewa)

Dengan berkunjung ke Dealer Motoplex 4 Brand di Bali, pelanggan tentunya juga dapat memilih serta melakukan pembelian rangkaian produk teratas dari Piaggio Group Brands di Indonesia secara langsung.

Merk pertama, yaitu Piaggio, adalah brand skuter andalan yang menggabungkan pengalaman mobilitas dengan teknologi pintar dan premium terkini. Piaggio siap untuk menjadi partner berkendara serbaguna baik untuk perjalanan sehari-hari di dalam kota maupun perjalanan jarak jauh.

Kemudian Vespa merupakan sebuah simbol dari gaya hidup abadi yang telah dinikmati oleh berbagai kalangan dan generasi. Vespa menawarkan rangkaian pilihan warna memukau untuk pengalaman berkendara yang tak tertandingi.

Brand ketiga yaitu Aprilia, adalah jenis motor sport tangguh berperforma tinggi yang menghadirkan pengalaman yang memacu adrenalin bagi pengendaranya. Dengan dukungan teknologi terkini pada sepeda motornya, Aprilia akan membuat pengalaman berkendara menjadi intens dan penuh semangat.

Terakhir, Moto Guzzi, merupakan brand otomotif dan gaya hidup teratas dari lini motorbike, yang diciptakan dengan presisi, kualitas, serta warisan yang kuat untuk menghadirkan model dengan desain indah dan berteknologi. Fitur yang dimiliki oleh Moto Guzzi akan meningkatkan pengalaman berkendara, baik di dalam kota maupun saat melakukan petualangan berkendara yang menantang.

Berikan pengalaman premium Italia bagi customer

Display aksesoris asli di Dealer Premium Motoplex 4 Brand Bali (Istimewa)

PT Piaggio Indonesia bersama Udayana Satya Laksana juga melaksanakan misi mereka dalam memberikan pengalaman premium Italia yang otentik bagi customer melalui Dealer Premium Motoplex 4 Brand ini.

Dengan layanan yang didukung berbagai elemen esensial, customer akan dapat melihat, merasakan, dan mendapatkan inspirasi dengan berkunjung ke Dealer Premium Motoplex 4 Brand.

Pengunjung akan disambut oleh para konsultan profesional terlatih dan berpengetahuan luas, yang akan membantu dalam memahami kebutuhan serta menjelaskan secara detail seluruh penawaran produk dan layanan terbaik dari PT Piaggio Indonesia.

Dealer Premium Motoplex 4 Brand ini juga memiliki bengkel resmi di area seluas 100m2 yang didukung dengan tampilan terbuka, di mana customer dapat langsung melihat skuter dan motorbike kesayangan mereka ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian oleh para personel berkualifikasi tinggi.

Dengan layanan dan tim dukungan untuk perawatan dan servis yang bersertifikat resmi, para mekanik yang terampil dan terlatih akan melakukan tugas dan keahlian mereka di area bengkel terbuka, sehingga pelanggan dapat melihat proses pengerjaan oleh mekanik yang penuh dengan dedikasi dan perhatian, sembari menikmati nuansa lounge Motoplex yang premium dan nyaman.

Yang tidak kalah menarik, Dealer Premium Motoplex 4 Brand di Bali juga menawarkan pilihan aksesoris dan merchandise asli dan lengkap untuk memperkaya tampilan premium penuh gaya saat berkendara. Koleksi aksesoris dan merchandise ini terletak di area khusus yang akan membuat pengunjung merasakan budaya dan gaya hidup Italia secara langsung.

Promo khusus untuk pelanggan di area Denpasar

Diresmikan pada bulan September lalu, Dealer Premium Motoplex 4 Brand di Pulau Bali kini siap melayani pelanggan dengan semangat tinggi melalui pilihan produk premium dari Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, termasuk Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 yang diperkenalkan untuk pengendara dengan DNA penuh adrenalin dan Moto Guzzi V7 Stone dan Moto Guzzi V85 TT Travel untuk pengendara yang mencari motor aspiratif dan elegan.

Bertujuan memberikan apresiasi lebih kepada para penggemar produk Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi di area Denpasar, PT Piaggio Indonesia bersama Udayana Satya Laksana memberikan penawaran eksklusif dan terbatas khusus untuk pengguna Piaggio dan Vespa, juga terdapat penawaran servis khusus selama periode 16 November-15 Desember 2021.

Selain penawaran tersebut, terdapat pula penawaran menakjubkan untuk penggemar Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi dengan tajuk “an Amazing Ride, with an Amazing Style, for an Amazing Journey”. Penawaran ini khusus dalam untuk merayakan kehadiran 10 tahun PT Piaggio Indonesia. Kunjungi langsung Dealer Premium Motoplex Udayana untuk dapat menikmati penawaran terbaik untuk merasakan sensasi unik, tak terlupakan bersama Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi.

Mengingat Indonesia masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19, PT Piaggio Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mengikuti arahan PPKM sesuai anjuran Pemerintah Indonesia di seluruh Authorized Dealer untuk menjamin keselamatan pelanggan saat berkunjung ke Authorized Dealer PT Piaggio Indonesia.

Protokol kesehatan tersebut meliputi: pemakaian masker sebagai prosedur standar, mengukur suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer di area dealer, ajakan untuk selalu cuci tangan, dan jaga jarak aman.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi 4 brand premium otomotif roda dua dari PT Piaggio Indonesia: www.piaggio.co.id, www.vespa.co.id, www.aprilia.co.id, dan www.motoguzzi.co.id.