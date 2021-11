Toyota Hadirkan Mobilitas Masa Depan Berteknologi Canggih dan Ramah Lingkungan di GIIAS 2021

TRIBUNNEWS.COM - Mengusung tema “Mobility Happiness for All”, Toyota kembali berpartisipasi dalam perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang merupakan pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara dan pada tahun ini pelaksanaannya memasuki yang ke-6.

Keikutsertaan Toyota pada pameran yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sekaligus menjadi bagian dari perjalanan 50 Tahun Toyota di Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, baik dari pelanggan setia Toyota, pemerintah, serta masyarakat, yang memegang peran penting dalam perkembangan 50 Tahun Toyota di Indonesia. Dan kami bersyukur Toyota senantiasa dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan roda ekonomi dan sosial di Indonesia,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda.

Toyota menyadari akan kebutuhan mobilitas masyarakat semakin berkembang dan semakin kompleks. Untuk itu, Toyota bertransformasi dari perusahaan mobil tradisional menjadi perusahaan mobilitas, yang bukan hanya menghadirkan berbagai pilihan produk, namun juga berbagai solusi mobilitas yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda melalui Total Mobility Solution.

“Di momen GIIAS 2021 ini, Toyota tidak hanya menghadirkan jajaran produk lengkap, termasuk produk-produk unggulan terbaru, tapi juga berbagai layanan mobilitas yang dibalut dalam Total Mobility Solution untuk menghadirkan Mobility Happiness for All bagi masyarakat Indonesia,” tambah Matsuda.

Sebagai upaya mewujudkan komitmen Mobility Happiness for All, melalui kehadiran booth seluas 2.394 m2 di Hall 1B ICE BSD City, pada perhelatan GIIAS 2021 Toyota juga menghadirkan berbagai pilihan ever-better cars mulai dari produk-produk konvensional, sports car, hingga kendaraan elektrifikasi.

Sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond, Toyota juga senantiasa berupaya menghadirkan produk-produk dan layanan mobilitas yang melebihi ekspektasi pelanggan dalam mengimplementasikan nilai continuous improvement untuk bisa wujudkan Total Mobility Solution.

“Pada kesempatan GIIAS 2021, Toyota ingin menegaskan komitmen untuk senantiasa berupaya menghadirkan produk, teknologi, dan layanan menuju masa depan mobilitas untuk kehidupan yang lebih baik, serta memotivasi masyarakat untuk mulai berpikir dan berupaya meraih sesuatu di luar batasan mereka agar bisa berpartisipasi mewujudkan masa depan mobilitas tersebut,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

Hadirkan Produk Andalan Berteknologi Canggih dan Ramah Lingkungan

Pada GIIAS 2021 ini Toyota berkesempatan menghadirkan untuk pertama kalinya kepada masyarakat Indonesia penampilan terkini dari All New Veloz dan All New Avanza yang telah menjadi bagian penting bagi Toyota Global dan Toyota Indonesia. \

Kedua MPV terbaru andalan Toyota yang kini mengalami transformasi total sejalan dengan semangat Toyota mewujudkan Ever-Better Car tersebut merupakan kendaraan yang telah melekat dan menemami masyarakat Indonesia selama hampir 2 dekade.

“Kendaraan yang diproduksi oleh anak bangsa ini merupakan wujud apresiasi Toyota kepada pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan multi guna, yang dapat digunakan bukan hanya sebagai teman berkendara, tapi menjadi solusi mobilitas yang dapat dikendarai dengan aman dan nyaman. Kami bersyukur, Veloz dan Avanza telah diterima secara luas tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh banyak orang di seluruh dunia. Kehadirannya telah menjadi menjadi bagian dari kebanggan Indonesia karena di kembangkan di Indonesia, oleh orang Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan dunia,” kata Henry Tanoto.

Tak hanya menampilkan produk All New veloz dan All New Avanza sebagai 7 Seater MPV terlaris di Indonesia, pada perhelatan GIIAS 2021 ini Toyota juga menghadirkan brand baru TOYOTA GAZOO Racing (TGR) yang telah diluncurkan baru-baru ini. TGR hadir sebagai brand yang bukan hanya menawarkan merek sports yang tersedia dalam sports car dan sporty car, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sporty lifestyle masyarakat sehari-hari.

“Pada GIIAS kali ini kami akan memberikan apresiasi kepada masyarakat, dengan menghadirkan lima produk enhancement dari brand GAZOO Racing. Selain Fortuner GR Sport, dan Rush GR Sport, kami juga akan menghadirkan Yaris GR Sport, Raize GR Sport, hingga Agya GR Sport yang mulai hari ini tampil dengan desain interior yang lebih sporty untuk memberikan feeling sporty yang lebih bisa dirasakan pelanggannya,“ kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fumitaka Kawashima.

Toyota Dukung Upaya Pengurangan Emisi di Indonesia

Sejalan dengan upaya mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi CO 2 di Indonesia melalui perluasan teknologi elektrifikasi, Toyota berkomitmen untuk tidak hanya senantiasa menghadirkan pilihan kendaraan elektrifikasi yang menyeluruh melalui pilihan teknologi yang lengkap, tapi juga secara berkelanjutan turut mempopulerkan teknologi elektrifikasi bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, Toyota juga telah menghadirkan 10 model kendaraan elektrifikasi dengan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dimana secara total telah membukukan penjualan hampir 5.000 unit.

Selain itu, Toyota juga menghadirkan EV Ecosystem yang terintegrasi dengan produk-produk elektrifikasi Toyota melalui project EV Smart Mobility Bali. Dalam project EV Smart Mobility ini, terdapat 30 unit kendaraan elektrifikasi Toyota yang dapat digunakan oleh masyarakat yang terdiri dari 20 unit Toyota COMS (BEV), 5 unit Toyota C+POD (BEV), dan 5 unit Toyota Prius (PHEV).

Sementara pada GIIAS 2021, Toyota turut menampilkan full line up kendaraan elektrifikasi diantaranya Lexus UX 300e, COMS, C+POD, Prius PHEV, dan New Camry Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebagai flagship model dari sedan Toyota yang sudah mengaplikasikan teknologi mesin hybrid generasi ke-4. Lebih dari itu, Toyota juga menghadirkan special exhibition e-Palette yang merupakan kendaraan autonomous masa depan yang dapat digerakkan dengan battery electric. Kendaraan berteknologi canggih ini telah dilengkapi dengan CASE technology (Connected, Autonomous, Shared, Electric).

“Toyota berkomitmen untuk hadirkan multi-pathway dengan tidak hanya menyediakan complete line up dan services, tapi juga menghadirkan complete technology agar kebutuhan mobilitas masyarakat dapat terpenuhi, dan dapat membantu memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk menunjang kehidupannya sehari-hari,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.