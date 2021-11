Toyota Perkuat DNA Motorsport Toyota Gazoo Racing pada 5 Line-up GR Sport di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Seiring dengan penerimaan positif yang diberikan oleh pelanggan terhadap 5 (lima) line-up GR Sport mulai dari Raize GR Sport yang sudah hadir sejak April lalu, hingga Rush GR Sport, Fortuner GR Sport, Agya GR Sport dan Yaris GR Sport yang diperkenalkan pada Agustus lalu, PT Toyota Astra Motor (TAM) memberikan sentuhan peningkatan khas Toyota Gazoo Racing yang semakin menguatkan karakter dan aura sporty car pada kelima model GR Sport ini.

Hadir di tengah pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, 5 (lima) line-up GR Sport Toyota siap menjawab kebutuhan mobilitas bagi yang berjiwa sporty.

“Terima kasih atas sambutan positif yang diberikan oleh pelanggan kepada seluruh line-up produk Toyota Gazoo Racing yang dipasarkan di Indonesia. Berawal dari tim balap yang merupakan karyawan Toyota, saat ini Toyota Gazoo Racing berkembang sebagai entitas otomotif global yang menghadirkan kendaraan dengan DNA motorsport, termasuk line-up GR Sport. Sebagai wujud dari upaya tiada henti kami untuk menghadirkan ever-better car, di pembukaan GIIAS 2021 ini kami hadirkan enhancement khas DNA Motorsport Toyota Gazoo Racing pada sektor interior di kelima line-up GR Sport di Indonesia untuk terus penuhi kebutuhan mobilitas terhadap sporty car,” kata President Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda.

Toyota Gazoo Racing (TGR) sebagai tim balap global resmi berdiri tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, TGR melebarkan sayapnya dengan visi menghadirkan ever-better cars. Belajar dari pengalaman di dunia balap, TGR melihat bahwa kompetisi di sirkuit yang keras dan tidak mengenal toleransi kesalahan, menambah semangat dan motivasi engineer Toyota untuk menguji teknologi dan performa mobil sampai batas maksimal hingga melahirkan terobosan dan inovasi yang selanjutnya bisa diterapkan ke line-up massal dalam kemasan sebuah sporty car yang dibalut dengan DNA motorsport Toyota Gazoo Racing,

Toyota Gazoo Racing meyakini filosofi “Roads Build People and People Build Cars”. Ada begitu banyak jenis jalan di seluruh dunia yang menantang engineer Toyota untuk menjadi lebih kuat dan lebih pintar, membantu mengasah skill dan insting untuk mengembangkan solusi mobilitas baru yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan, dan memenuhi segenap kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. TGR mulai mengembangkan beberapa produk Toyota berjiwa sporty dan eksklusif ke dalam line-up baru bernama GR (GAZOO Racing) Sport. Kode GR Sport pula yang membedakannya dari produk pure GR seperti GR Yaris dan GR Supra.

Raize GR Sport adalah SUV GR Sport pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan urban terhadap SUV berukuran kompak yang lincah, tangguh, dan berlimpah fitur canggih termasuk Toyota Safety Sense (TSS). Raize GR Sport tidak hanya menyajikan kejutan berkat aplikasi mesin turbo anyar yang bertenaga, namun juga tampilan sporty di luar dan dalam dengan adanya sentuhan berciri GR Sport.

Kedatangan Raize GR Sport memperoleh respon positif dari pelanggan dan memberikan keyakinan bagi Toyota untuk mendatangkan lebih banyak lagi pilihan model GR Sport. Sehingga pada bulan Agustus 2021, diperkenalkan Rush GR Sport, Fortuner GR Sport, Yaris GR Sport, dan Agya GR Sport. Membekali diri dengan DNA motorsport Toyota Gazoo Racing, seluruh model GR Sport hadir untuk memberikan pilihan lengkap akan kendaraan sporty dan eksklusif di Indonesia.

Enhancement 5 Model GR Sport di Indonesia

GR Sport mendapatkan sambutan hangat dari pelanggan dan menempatkannya sebagai pilihan utama. Penjualan GR Sport lebih mendominasi dibandingkan tipe non GR dengan rata-rata komposisi penjualan GR Sport mencapai 77%.

Melihat tingginya antusiasme pelanggan, PT TAM berupaya meningkatkan value dari produk GR Sport dengan memberikan enhancement ala Toyota Gazoo Racing pada beberapa detail interior untuk menyajikan pengalaman berkendara yang menyenangkan pada pemilik GR Sport, bermodalkan sentuhan modern bergaya sporty di area kokpit pengemudi.

Disematkan pada kelima line-up GR Sport, sentuhan pertama adalah New GR Display Audio Opening Screen yang memberikan visual sporty pada head unit ketika mesin dinyalakan. Lebih lanjut, terdapat juga New GR Push Start Button yang tampil dengan sentuhan khas GR family yang membangkitkan semangat pengguna saat ingin menyalakan mesin. New GR Steering Wheel juga dihadirkan untuk menambah sensasi berkendara yang fun to drive khas Toyota Gazoo Racing.

Tidak berhenti di situ, New GR Headrest Cover juga disematkan pada Rush GR Sport, Fortuner GR Sport dan Yaris GR Sport untuk memperkuat aura sporty di dalam kabin dan menjadi ciri khas tipe GR Sport.

“Kami bersyukur kelima line-up GR Sport kami dapat diterima dengan baik oleh pelanggan dimana secara rata-rata komposisinya mencapai 77%. Bahkan di beberapa model komposisi tipe GR Sport mencapai 80% hingga 90%. Hal ini semakin meyakinkan dan memotivasi kami untuk senantiasa memenuhi kebutuhan mobilitas individu berjiwa sporty yang semakin berkembang, dengan menghadirkan jajaran sporty car yang dibekali DNA motorsport Toyota Gazoo Racing yang lebih baik lagi,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.