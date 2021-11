Dua Inspirasi Modifikasi Virtual Toyota All New Veloz Ala Tomi Airbrush

Modifikasi virtual Toyota All New Veloz ala Tomi Airbrush.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluncuran Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz di pekan kedua bulan November 2021 lalu membetot perhatian publik.

Kehadiran dua kendaraan low MPV terbaru dari Toyota ini juga mendapat sambutan hangat kalangan builder dan modifikator di Tanah Air.

Terlebih, Toyota Astra Motor (TAM) membuat ubahan pada spesifikasi low MPV ini dari semula bertipe penggerak roda belakang seperti pada generasi terdahulunya, menjadi berpenggerak roda depan.

Selain itu, kedua kendaraan ini juga memiliki desain futuristik khas mobil-mobil masa kini.

All New Veloz sendiri kini tidak lagi membawa embel-embel Avanza dan All New Veloz akan berdiri sebagai brand sendiri yang produksinya ditangani langsung oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Tomi Airbrush langsung tertarik membuat desain modifikasi virtual Toyota All New Veloz, bekerjasama dengan Autovanoz.

Keduanya menampilkan dua desain modifikasi virtual dengan konsep yang berbeda untuk referensi modifikasi bagi para penggila modifikasi yang juga pemilik Toyota All New Veloz.

Modifikasi virtual Toyota All New Veloz ala Tomi Airbrush.

Tomi Gunawan dari bengkel Tomi Airbrush bersama tim Autovanoz meramu desain modifikasi virtual yang pertama untuk MPV sejuta umat ini berkonsep sporty.

“Kami mengambil tema sporty untuk membidik bagi para penggila modifikasi dengan konsep yang simpel dan mobil masih dapat digunakan untuk kebutuhan harian,” ujar Tomi.

Konsep sporty yang dibuat terinspirasi dari warna mobil-mobil balap Toyota Team Indonesia (TTI), yakni ada merah, putih dan hitam, yang melambangkan imej sportifitas dan keberanian.

