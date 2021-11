Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross, MPV Terbaik untuk Berpetualang bareng Keluarga!

TRIBUNNEWS.COM - Berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari adalah petualangan, termasuk bepergian bersama keluarga. Nah, untuk melengkapi petualanganmu dengan orang-orang tersayang, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia memperkenalkan dua produk mobil terbarunya: New Xpander dan New Xpander Cross.

Mengusung tagline “Be The Life Xpander”, New Xpander dan New Xpander Cross yang yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari jenis mobil Xpander untuk pasar Indonesia ini diperkenalkan melalui acara peluncuran virtual pada Senin (08/11/2021) lalu.

Sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2017 silam, Xpander telah menjadi mobil MPV favorit masyarakat Indonesia yang berhasil menerima total 22 penghargaan dari berbagai institusi dan media nasional.

Dengan berbagai fitur unggul yang lebih modern, New Xpander dan New Xpander Cross akan meningkatkan pengalaman berkendara sehari-hari sebagai partner berpetualang Anda.

Interior dan eksterior mewah, performa mesin lebih gahar

Mitsubishi New Xpander. (ISTIMEWA)

Sebagai “New Generation Crossover MPV”, New Xpander memiliki desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors yang kini telah mendapatkan penyegaran, membuat tampilan eksteriornya terlihat mewah dengan balutan kesan tangguh, gagah, dan modern disertai karakteristik SUV yang lebih aktif.

New Xpander juga menghadirkan Front Bumper Design skid guard 3 dimensi yang turut memperkuat kesan kokoh dari mobil ini, serta New T-Shape Headlight dan Tail Light yang menampilkan pencahayaan atraktif serta futuristik.

Dari sisi interior, New Xpander menghadirkan pembaruan dengan terdapatnya New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, kabin multifungsi berkualitas tinggi yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal pada bagian dalam mobil. Pembaruan dari interior ini akan membuat petualangan dengan keluarga jadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Pengembangan New Xpander tentunya tidak melewatkan inovasi teknologi yang menunjang performa mobil MPV generasi modern ini.

New Xpander dibekali dengan CVT baru yang memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Yang tidak kalah penting, New Xpander juga disematkan dengan berbagai fitur dan sistem yang memastikan keamanan berkendara bagi Anda dan keluarga, termasuk teknologi rangka bodi yang kokoh, Emergency Stop Signal System, Active Stability Control, dual SRS Airbags, serta teknologi pedestrian protection yang meminimalisir dampak kecelakaan pada pejalan kaki, dan masih banyak lagi.

New Xpander Cross: Tampilan kian elegan, fitur keamanan lebih jagoan

Mitsubishi New Xpander Cross. (ISTIMEWA)

Tidak ketinggalan, Mitsubishi turut menghadirkan berbagai penyegaran pada performa, desain eksterior, serta interior pada New Xpander Cross dengan melengkapi berbagai fitur-fitur unggulan yang sudah dihadirkan sebelumnya.

Kini, tampilan eksterior New Xpander Cross terlihat makin tangguh nan mewah dengan disematkannya New Black Metallic Grille pada Grille New Xpander Cross.

Nuansa Interior New Xpander Cross juga menghadirkan penampilan yang lebih mewah serta elegan. Dengan kombinasi warna baru navy blue dan hitam yang terkesan elegan dan sporty, bagian interior New Xpander Cross turut meningkatkan kenyamanan berkendara dengan kabin yang praktis, nyaman, dan multifungsi, serta New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad.

Dalam hal performa, New Xpander Cross pun menghadirkan New CVT seperti yang ada pada New Xpander, memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Dengan teknologi teranyar, New Xpander Cross juga dilengkapi dengan sistem dan fitur keselamatan terbaru, termasuk New Speed Sensitive Automatic Door Lock dan New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold, dan lain-lain.

Mitsubishi New Xpander hadir dalam tujuh varian dengan enam pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, dan Deep Bronze. Selain itu terdapat tiga warna interior berbeda untuk New Xpander: Black and Dark Beige (Ultimate CVT), Black and Brown (Sport CVT & MT), dan Black (GLS, Exceed).

Sementara itu, Mitsubishi New Xpander Cross hadir dalam tiga varian dengan lima pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange. Seluruh varian Xpander Cross hadir dengan warna interior Black and Navy.

Jika Anda menginginkan MPV dengan tampilan yang unik dan berbeda, Anda bisa mendapatkan genuine accessories untuk New Xpander dan New Xpander Cross.

Terdapat 14 item genuine accessories untuk New Xpander dan 10 item genuine accessories untuk New Xpander Cross yang merupakan aksesoris resmi pilihan yang telah diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, serta mematuhi regulasi kendaraan yang ada dari Mitsubishi Motors.

Jangan lewatkan juga promo khusus untuk setiap pembelian unit New Xpander dan New Xpander Cross berupa paket SMART Silver, paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Saatnya tingkatkan pengalaman berkendara bersama New Xpander dan New Xpander Cross, partner petualangan Anda dan keluarga!

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center Mitsubishi Motors Customer Care dan Layanan Siaga Mitsubishi 24 Jam melalui 0804-1-300-300 atau aplikasi My Mitsubishi Motors ID.