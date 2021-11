Pemesannya Telah 2.300 Orang, All New Honda BR-V Baru Datang Januari 2022, Ini Alasannya

Produsen otomotif asal Jepang, Honda memamerkan produk kendaraan roda empat terbarunya, All New Honda BR-V di pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, ICE, BSD, Tangerang. Mobil tersebut dijual di kisaran harga Rp.270-280 juta. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN

TRIBUNNEWS.COM -- Meski telah diluncurkan pada Septeber lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) belum mau langsung mendatangkan BR-V.

All New Honda BR-V terbaru segera menyapa para pemesannya pada Januari 2022 mendatang.

"Animo untuk all New BR-V saat ini sangat baik, dengan pemesanan yang sudah mencapai sekitar 2.300 unit," ujar Yusak Billy, Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM kepada GridOto.com belum lama ini.

Diluncurkannya BR-V ini seolah menegaskan komitmen PT Honda Prospect Motor (HPM) untuk tetap bersaing di segmen Low Sport Utility Vehicle (LSUV).

Hadirnya generasi baru ini juga layaknya amunisi segar bagi Honda, untuk memukul balik para kompetitor setelah digempur habis-habisan.

Mengingat banyak sekali ubahan yang diberikan pada Honda BR-V terbaru jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mulai dari dimensi yang membesar hingga fitur berlimpah.

Enggak heran jika peminat BR-V generasi kedua tersebut terus bertambah setiap harinya, yang mana Honda mengaku sudah mengumpulkan lebih dari dua ribu pemesan hingga saat ini.

Walaupun sudah mendapatkan banyak pemesan, Billy menegaskan bahwa pengiriman All New Honda BR-V baru akan dilakukan pada Januari 2022 mendatang.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti pengujian laik jalan di dalam negeri yang membutuhkan waktu hingga persiapan pabrik untuk lakukan proses produksi.

"Sesuai rencana, kami akan mengirimkan mobil ini kepada konsumen pada Januari 2022," pungkasnya. (Muhammad Ermiel Zulfikar)

Sumber: GridOto