MMKSI Gelar Mitsubishi Motors Auto Show di Berbagai Daerah Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak dikenalkan pada November lalu, generasi terbaru dari New Xpander dan New Xpander Cross terus menjadi bahasan menarik dunia otomotif Tanah Air.

Pamor New Xpander dan New Xpander Cross semakin naik saat ajang Gaikindo Indonesia International Motor Show atau GIIAS) 2021.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah melakukan peluncuran regional di lebih dari 15 kota di Indonesia.

Kemudian, MMKSI melanjutkan rangkaian kegiatan tersebut dengan kembali menghadirkan New Xpander dan New Xpander Cross pada aktivitas Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition dan Mitsubishi Motors Auto Show yang diselenggarakan di 18 kota di Indonesia pada periode 6 Desember 2021 hingga 19 Desember 2021.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, mengatakan sejak diluncurkan bulan November lalu New Xpander dan New Xpander Cross telah mendapatkan sambutan yang sangat baik, terutama pada ajang GIIAS 2021.

"Respon positif masyarakat merupakan bukti bahwa New Xpander dan New Xpander Cross, dapat tetap menjaga dan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan meningkatkan kualitas produk dan nilai jual kendaraan melalui fitur yang disematkan, serta layanan dan impresi berkendara yang ditingkatkan. Oleh karena itu kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, agar dapat melihat dan merasakan secara langsung produk unggulan kami dan mengundang Anda untuk datang, mengeksplor dan mendapatkan impresi berkendara yang luar biasa dari New Xpander dan New Xpander Cross," ungkap Tsuchida, Senin (6/12/2021).

Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition dan Mitsubishi Motors Auto Show merupakan kegiatan pameran Mitsubishi Motors yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan kota besar di Indonesia.

Selain menampilkan lini model Mitsubishi Motors, unit test drive juga disediakan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melihat dan merasakan langsung keunggulan dan impresi langsung dari produk-produk unggulan Mitsubishi Motors.

Berikut Jadwal Mitsubishi Motors Auto Show and Supermarket Exhibition Desember 2021:

1. 2–5 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show Summarecon Mall Serpong, Tangerang.

2. 2–5 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show Pakuwon Mall, Surabaya.

3. 6–12 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition The Park Mall, Solo.

4. 6–12 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Jambi Town Square, Jambi.

5. 9–12 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show SKA Mall, Pekanbaru.

6. 9 –12 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show Trans Studio Mall Cibubur, Depok.

7. 9–12 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show 23 Paskal, Bandung.

8. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Palembang Trade Center, Palembang.

9. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Mall Boemi Kedaton, Lampung.

10. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Transmart, Padang.

11. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Q Mall, Banjarmasin.

12. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Kota Kasablanka, Jakarta.

13. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Cilegon Center Mall, Serang.

14. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Kawarang Central Park, Karawang.

15. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Trans Studio Mall, Makassar.

16. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Margo City, Depok.

17. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Pentacity, Balikpapan.

18. 13–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Level 21, Bali.

19. 16–19 Desember 2021 Mitsubishi Motors Auto Show Centre Point, Medan.

20. 16–19 Desember 2021, Mitsubishi Motors Auto Show Paragon Mall, Semarang.