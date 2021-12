Hyundai Inves 530 Juta Dolar AS, Serbu Pasar India dengan 6 Kendaraan Listrik

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Hyundai Motor Co Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya berencana untuk menginvestasikan 40 miliar rupee (US$ 530 juta) untuk meluncurkan enam kendaraan listrik di India pada tahun 2028.

Hyundai, produsen mobil terbesar kedua di India, akan meluncurkan model listrik yang terjangkau dan premium termasuk kendaraan sport (SUV) dan sedan, dimulai dengan kendaraan listrik (EV) pertamanya pada tahun 2022.

"Kami ingin menjadi kontributor utama kisah EV di India," kata Tarun Garg, Direktur Penjualan dan Pemasaran Hyundai Motor India kepada Reuters.

Investasi Hyundai di India tersebut akan dimasukkan ke dalam penelitian dan pengembangan untuk meluncurkan enam kendaraan.

Peraturan emisi yang lebih ketat oleh pemerintah mendorong pembuat mobil secara global untuk berinvestasi dalam EV, yang penjualannya diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar seperempat dari total penjualan kendaraan global pada tahun 2030 dari sekitar 2 persen saat ini.

Baca juga: Diler Terbaru Hyundai di Jakarta Utara Sudah Dilengkapi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Di India, EV menyumbang kurang dari 1 persen dari total penjualan mobil, tetapi pemerintah menargetkan pangsa 30 persen pada tahun 2030.

Rencana Hyundai juga datang ketika pembuat mobil listrik terbesar dunia Tesla Inc sedang bersiap untuk meluncurkan mobilnya di India dan telah melobi pemerintah untuk menurunkan bea masuk pada EV.

Baca juga: SPKLU Pertama di Kalimantan untuk Ngecas Mobil Listrik Resmi Beroperasi di Balikpapan

Hyundai bergabung dengan rival Tata Motors dan Mahindra & Mahindra dalam memberikan bobotnya di belakang EV pada saat India mendorong pembuat mobil untuk menggunakan listrik karena terlihat mengurangi polusi dan impor bahan bakar.

Namun, pembuat mobil top negara itu, Maruti Suzuki, bertaruh pada bahan bakar alternatif dan teknologi hibrida, dan berharap untuk meluncurkan EV mulai tahun 2025.

Baca juga: ABB Dukung Shell Indonesia di Penyediaan Fasilitas Fast Charging Baterai Kendaraan Listrik

EV Hyundai akan dibangun di atas platform modular global listrik khusus (E-GMP), yang rencananya akan dibawa ke India, atau pada platform yang dimodifikasi di mana saat ini membangun mobil bensinnya, kata Garg.

Mobil-mobil yang dibangun di atas platform listrik khusus akan memiliki jangkauan hingga 800 kilometer.

Sedangkan yang lain akan dapat berjalan sejauh 350-400 kilometer dengan sekali pengisian daya, katanya.

Sumber: Channelnewsasia.com/Reuters | Editor: Handoyo

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Hyundai berinvestasi US$ 530 juta untuk meluncurkan 6 kendaraan listrik di India