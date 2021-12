Mitsubishi pamer produk-produk unggulan di GIIAS Surabaya 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berpartisipasi dalam rangkaian Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) yang dilaksanakan di Surabaya pada 8 - 12 Desember 2021 di Grand City Convex Hall C, Surabaya, Jawa Timur.

Luas booth pada ajang ini yaitu 298 m2 dengan tetap mengusung konsep Global Booth Design yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors.

Booth Mitsubishi Motors di GIIAS Surabaya 2021 menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat.

Pada ajang kali ini, MMKSI membawa seluruh rangkaian petualangan untuk dibagikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Surabaya, termasuk dengan membawa jajaran kendaraan andalan yang baru saja diluncurkan pada bulan lalu.

Tidak hanya itu, seluruh inovasi dari sisi after sales juga dihadirkan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui lebih detail kemudahan yang dihadirkan oleh MMKSI.

Baca juga: Volkswagen Tiguan Allspace Tampil di GIIAS Surabaya 2021

"Seluruh rangkaian petualangan kami ini hadir untuk mendukung dan menemani ambisi dari para konsumen serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan kami berterima kasih karena masyarakat Indonesia telah percaya dan selalu hadir di setiap petualangan yang kami persembahkan," tutur General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amiruddin, Rabu (8/12/2021).

MMKSI membawa seluruh lini kendaraannya untuk dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di kota Surabaya.

Model paling baru dari Mitsubishi Motors yaitu New Xpander dan New Xpander Cross juga turut hadir di event ini berserta dengan MIRA, Virtual Assistant Chatbot dan seluruh permbaharuan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

Baca juga: Persaingan Mobil LMPV di GIIAS, Xpander Laris Manis Dibanding Avanza

MMKSI menghadirkan empat unit display yang terdiri dari kombinasi varian dari model New Xpander, New Xpander Cross dan New Pajero Sport.

Selain dapat melihat langsung model andalan Mitsubishi Motors, pengunjung juda dapat merasakan lansung performa serta keunggulan dari produk yang hadir melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander dan New Xpander Cross.