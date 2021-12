Jadi Juara Quality Olympics, Chery Buktikan Pentingnya Manajemen Mutu untuk Menangkan Konsumen

TRIBUNNEWS.COM - Chery memenangkan Juara Utama "Quality Olympics" untuk kelima kalinya pada ajang ICQCC (International Conference on Quality Control Circles) ke-46 yang diadakan di Hyderabad, India dari tanggal 24 hingga 27 November 2021.

Tim Quality Control (QC) dari Chery berpartisipasi dalam konferensi ini sebagai salah satu perwakilan dari China dan mampu menyisihkan 904 tim QC lainnya untuk memenangkan Medali Emas sebagai penghargaan tertinggi dari ajang konferensi internasional ini. Ini merupakan kemenangan Chery kelima kalinya berturut-turut dan sekaligus menetapkan reputasi sebagai Juara Internasional dalam "Quality Olympics".

ICQCC sendiri dimulai pada pertengahan 1970-an dan diprakarsai oleh 13 asosiasi standardisasi industri Nasional dan Regional, seperti China Association for Quality, Singapore Productivity Association, Japan Alliance for Science and Technology, and Korea Standardization Association. Sebagai acara besar, setiap Negara mengirimkan Perwakilan dari tim managemen mutu mereka untuk berkompetisi.

ICQCC juga dikenal sebagai "Quality Olympics" dengan skala besar dan luas dalam bidang manajemen mutu. Konferensi yang bertemakan "Quality Philosophy for Social and Economic Transformation" ini diselenggarakan oleh Quality Circles Forum of India (QCFI) sebagai anggota ICQCC, dan dihadiri oleh lebih dari 3200 delegasi dari 13 negara anggota ICQCC (China, Amerika Serikat , Korea Selatan, India, Jepang, dll.).

Sesi paralel International Conference on Quality Control Circles ke-46

Tim QC Chery yang ikut berpartisipasi dalam acara ini membawa topik “Reducing the vehicle jitter in the development stage of models”. Topik ini diambil dari pengalaman konsumen terhadap sisi kualitas sebagai titik awal yang nantinya akan mengerucut kepada sejauh mana masalah ini memengaruhi pengalaman mereka dalam berkendara.

Anggota tim terus-menerus dan konsisten menyelesaikan hambatan kualitas dan teknis dalam inovasi topik, terus membuat inovasi teknis dan kualitas, memecahkan masalah secara sistematis dari pengalaman jitter kendaraan yang buruk, serta berhasil mengurangi tingkat kegagalan jitter kendaraan menjadi 0,25%, dan meningkatkan pengguna pengalaman mobil dan kesenangan berkendara dengan baik.

Hasil ini dipublikasikan di China sebagai makalah teknis manajemen mutu, serta memberikan referensi dan solusi untuk masalah serupa di industri otomotif.

Kualitas merupakan hal yang paling vital dan penting bagi Chery

Menurut Managing Director PT Chery Motor Indonesia Qin Gang, Chery selalu menganggap kualitas sebagai organ penting dalam perusahaan dan dengan itu Chery akan memimpin pengembangan sistem manajemen mutu global di antara perusahaan mobil China.

Tim QC Chery adalah bagian penting dari sistem manajemen mutu. Chery selalu mengambil pendekatan yang berpusat pada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman produk dan pemasaran, dan terus meningkatkan kepuasan pengguna.

Tiggo 2 Pro Peringkat 1 Laporan VDS 2021 JD Power

Dalam laporan China Vehicle Dependability Study (VDS) 2021 yang dirilis oleh J. D. Power, Chery Tiggo 2 Pro menduduki puncak daftar SUV mini di China dengan margin absolut, yang mencerminkan kualitas Chery pada level tertinggi.

Qin Gang menambahkan “Didukung oleh sistem kualitas yang kuat, produk-produk Chery telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia dengan akumulasi perkembangan teknologi lebih dari 20 tahun.”

Berdasarkan sistem kualitas yang kuat, Chery memiliki keyakinan yang kepercayaan diri untuk kembali ke pasar Indonesia dan memenangkan hati pelanggan. Kami percaya Chery akan menghadirkan produk baru dengan kualitas tinggi serta fitur-fitur dengan teknologi canggih