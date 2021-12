Gaikindo Donasikan Hasil Penjualan Tiket GIIAS Surabaya untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Selama penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2021 yang berlangsung dari 8-12 Desember 2021, berhasil menarik 26.149 pengunjung.

Gaikindo menyebut seluruh total hasil dari seluruh penjualan tiket pada pameran GIIAS Surabaya 2021 akan didonasikan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur atas arahan Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

"Gaikindo atas nama industri otomotif Indonesia mendeklarasikan akan menyerahkan seluruh hasil penjualan tiket pada pameran GIIAS Surabaya 2021, untuk korban bencana erupsi gunung Semeru. Kami harap dapat sedikit meringankan penderitaan para korban dan dapat mempercepat pengembalian kondisi normal masyarakat sekitarnya," tutur Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, Senin (13/12/2051).

Gaikindo berharap dengan bantuan tersebut dapat membawa efek yang besar terhadap penanganan, serta pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut.

GIIAS Surabaya 2021 menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari Astra Financial and Logistic sebagai sponsor GIIAS Surabaya 2021, OLX Autos sebagai official trade in partner dan didukung juga oleh Kosme.

Apresiasi tertinggi juga diberikan untuk seluruh peserta yang bergabung memeriahkan gelaran GIIAS Surabaya 2021, yakni Audi, BMW, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, Wuling. Serta Honda Motor, Benelli, Llumar dan CPF1 dari industri pendukung otomotif di Indonesia.

Sebagai informasi, tiket masuk GIIAS Surabaya 2021 untuk weekdays ialah Rp 20.000, sementara saat weekend dibanderol Rp 25.000.