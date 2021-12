Daimler Segera Luncurkan Truk Axor Euro 4 Berteknologi SCR di Indonesia, Ini Lima Keunggulannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) akan segera merilis truk terbaru Mercedes-Benz Axor dengan teknologi emisi gas buang Euro 4 di pasar Indonesia.

"Truk Axor Euro4 akan menawarkan banyak kelebihan kepada customer-nya dengan teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR)," ungkap Faustina, Head of Product and Marketing Truck & Bus Product, Homologation, Marketing and Communications PT DCVI dalam perbincangan dengan Tribunnews dan sejumlah media di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Truk Mercedes-Benz Axor Euro 4 yang akan segera dipasarkan di Indonesia menggunakan mesin dengan teknologi mesin Unitized Pump Direct Injection dan teknologi SCR.

Teknologi ini menawarkan empat kelebihan. Yakni efisiensi konsumsi bahan bakar yang lebih baik, mesin yang terbukti tangguh dengan unit pompa injeksi yang bisa diandalkan (reliable), teknologi mesin Euro 4 khas Eropa, frekuensi downtime yang lebih rendah dengan Zero Pressure Drain (ZPD) Pump.

Satu kelebihan lainnya, teknologi mesin Euro 4 dengan SCR pada truk Mercedes-Benz Axor ini akan teknologinya tetap akan serupa dengan teknologi mesin Euro 5 dan Euro 6 di masa datang, kelak jika regulasi Euro 5 dan Euro 6 diberlakukan di Indonesia.

Benefitnya, perawatan mesin menjadi lebih gampang.

"SCR bukan barang baru, dan sudah dipakai selama lebih dari satu dekade di banyak negara di Eropa, Amerika dan negara lainnya," ungkap Faustina.

Setelah beberapa kali ditunda, Pemerintah Indonesia akan mulai resmi memberlakukan penerapan teknologi Euro 4 mulai April 2022 dan mewajibkan seluruh kendaraan diesel yang dipasarkan di Indonesia harus sudah mengadopsi teknologi Euro 4.

President Director PT DCVI Jung-Woo Park menyatakan sangat optimistis dalam menyambut pemberlakuan Euro 4 di Indonesia. "Ini akan menjadi momen game changer bagi kami," ujarnya.

Teknologi Euro 4 di truk Mercedes-Benz Axor.

Jung-Woo Park menambahkan, teknologi mesin Euro 4 dengan SCR yang dimiliki Mercedes-Benz lebih unggul jika dibandingkan kompetitor, sesama pabrikan truk yang memasarkan truk dengan mesin commonrail Euro 4 berteknologi EGR (Exhaust Gas Recirculated).

Salah satu alasannya, mesin Euro 4 Daimler dengan teknologi SCR memiliki durabilitas lebih tinggi dan teknologi ini akan selalu memiliki kesamaan jika kelak regulasi Euro 5 dan 6 diberlakukan.

Pada mesin commonrail dengan teknologi EGR, sebagian gas buang disirkulasi kembali ke ruang bakar.