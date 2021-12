Semua Mobil Daihatsu Jepang di 2030 Hanya Membuat Mobil EV dan Hybrid

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Daihatsu Motor Co., Ltd., fokus pada kendaraan mini, telah mengumumkan tujuannya untuk membuat semua kendaraan baru yang dijual di Jepang menjadi kendaraan hybrid dan EV = kendaraan listrik pada tahun 2030.

"Pertama-tama, perusahaan berencana untuk meluncurkan EV berukuran kendaraan mini, yang merupakan yang pertama bagi perusahaan, pada tahun 2025. Lalu tahun 2030 hanya membuat EV dan Hybrid saja," kata Presiden Shoichiro Okudaira.

Bahkan kendaraan ringan, yang menyumbang sekitar 40% dari kendaraan baru di Jepang, kemungkinan besar akan lebih dialiri listrik. EV seukuran kendaraan ringan dan akan diluncurkan pada tahun 2025.

Daihatsu Motor Co., Ltd., yang fokus pada kendaraan mini, mengadakan presentasi kendaraan baru pada tanggal 20 Desember, dan Presiden Soichiro Okudaira menjelaskan strategi elektrifikasi ke depan.

Selanjutnya, pada tahun 2030, bertujuan untuk membuat semua mobil baru dijual di mobil hybrid dan EV Jepang.

Presiden Okuhira mengatakan tentang EV seukuran mobil ringan, "Saya pikir Anda tidak dapat membelinya kecuali harga yang Anda bayar berada di kisaran 1 juta yen."

Olehkarena itu dia ingin menjadikannya harga yang dapat dibeli dengan harga lebih murah di bawah 2 juta yen termasuk subsidi.

Mengenai EV berukuran kendaraan mini, Nissan Motor Co., Ltd. dan Mitsubishi Motors Co., Ltd. akan menjualnya sekitar awal tahun depan, dan Honda serta Suzuki juga akan memperkenalkannya ke pasar.

Bulan ini, Toyota Motor mengumumkan rencana untuk secara signifikan memperkuat strategi EV-nya, tetapi kemungkinan elektrifikasi akan berkembang di bidang kendaraan mini, yang mencakup sekitar 40% dari kendaraan baru di Jepang.

