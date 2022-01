Atasi Keausan Ban Tidak Merata Pada Bus dan Truk, Teknologi Ini Solusinya

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah yang banyak dialami pada kendaraan niaga, seperti bus dan truk ialah keausan pada ban yang tidak merata.



Berbagai cara untuk menjaga keausan ban pastinya sudah dilakukan, diantaranya dengan mengecek tekanan angin dan komponen roda kendaraan secara rutin.

National Sales Manager Truck and Bus Radial (TBR) PT Hankook Tire Sales Indonesia Ahmad Juweni, menjelaskan keausan tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan angin tidak sesuai, baik berlebih maupun kurang, komponen roda yang tidak sesuai, setelan roda dan lain sebagainya.

"Selain memastikan hal-hal tersebut sesuai, teknologi yang diaplikasikan pada ban juga dapat membantu meminimalisir risiko keausan ban tidak rata dan memperpanjang usia ban," kata Ahmad Juweni, Rabu (5/1/2021).

Berangkat dari hal tersebut, Hankook menawarkan inovasi bagi kendaraan niaga dalam menghadapi keausan ban tidak merata, yaitu dengan menciptakan ban yang dilengkapi dengan teknologi Smartec.

Sebagai bagian dari portofolio ban TBR, Smartec merupakan kombinasi teknologi dari lima kinerja utama ban, yaitu: keamanan, jarak tempuh, anti-chip and cut, retreadability atau kemampuan ban untuk dilapisi dengan tapak baru dan traksi.

Elemen-elemen tersebut umumnya jadi pertimbangan konsumen dalam memilih ban yang tepat.

Hankook menerapkan Smartec pada seluruh penelitian, pengembangan dan proses manufaktur untuk semua produk.

Selain itu, ban TBR Hankook juga memiliki keunggulan tersendiri untuk mengurangi keausan tidak rata, seperti tipe AH31 SmartFlex yang didesain untuk perjalanan jarak jauh di jalanan halus, beraspal, on road, serta bisa digunakan untuk segala posisi roda atau all-position tire.

Ban ini memiliki tapak dan bahu yang lebar demi mencapai usia ban yang lebih panjang dan kinerja handling terbaik di jalanan.

Tak hanya itu, ban tersebut juga mengaplikasikan Multi 3-Dimensional Kerf yang memberikan traksi lebih baik, serta mengendalikan keausan yang tidak merata.

Terdapat fitur Tread Wear Equalised Stepper (T.W.E.S) yang memastikan keausan merata di seluruh bagian ban sehingga menghasilkan umur pakai ban yang lebih panjang.

Di samping itu, hadir seri AM09 SmartWork yang didesain untuk digunakan di segala posisi serta kondisi jalan mixed on and off road.

Ban ini memiliki pola directional dengan alur traksi zig-zag, sehingga menopang kinerja yang baik dalam kondisi jalanan basah dan kering, baik di aspal maupun tanah.

Ban AM09 SmartWork mampu memiliki umur tapak yang panjang berkat material senyawa kompon High Structure Carbon Black yang bermanfaat memperlambat tingkat keausan, serta desain simetris yang membantu meningkatkan pembagian tekanan pada ban di area tapak. Sehingga ketika kendaraan melakukan akselerasi, menikung dan mengerem, tekanan terhadap ban bisa tersebar merata dan menghindari keausan tidak merata pada permukaan ban.