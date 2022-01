Harga All New Xenia Naik Rata-rata Rp 26 Juta Setelah Tak Ada Insentif PPnBM

Laporan Wartawan Gridoto, Wisnu Andebar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga MPV All New Xenia dari Daihatsu terpantau mengalami kenaikan, setelah insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) berakhir pada 31 Desember 2021.

Selama ini All New Xenia menjadi salah satu dari lima model Daihatsu yang berhak menerima diskon PPnBM DTP.

Jika dengan insentif PPnBM 100 persen harga All New Xenia dibanderol mulai Rp 190,9 juta hingga Rp 242,7 juta On The Road (OTR) DKI Jakarta.

Saat ini tanpa insentif PPnBM 100 harga Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) ini menjadi mulai Rp 212,2 juta hingga Rp 269,5 juta OTR DKI Jakarta.

Artinya ada kenaikan harga mulai Rp 21,3 juta sampai Rp 26,8 juta.

Hal ini dibenarkan oleh Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

"Iya, sudah ada penyesuaian harga," kata wanita yang akrab disapa Amel kepada GridOto.com, Selasa (4/1/2022).

Lebih lanjut, pemerintah saat ini dikabarkan masih mengkaji terkait adanya perpanjangan insentif PPnBM DTP.

Selain itu pemerintah juga mengusulkan adanya kategori Mobil Rakyat tanpa dibebani Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

Syarat Mobil Rakyat sendiri harus memiliki mesin di bawah 1.500 cc, harga di bawah Rp 240 juta, serta tingkat kandungan konten lokal minimal sebesar 80 persen.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar harga terbaru All New Xenia OTR DKI Jakarta tanpa insentif PPnBM 100 persen per 1 Januari 2022:

Harga normal All New Xenia tanpa insentif PPnBM:

Tipe dan Harga

All New Xenia 1.3 M MT Rp 212,2 juta

All New Xenia 1.3 X MT Rp 215,4 juta

All New Xenia 1.3 X CVT Rp 232,7 juta

All New Xenia 1.3 R MT Rp 226,4 juta

All New Xenia 1.3 R MT ADS Rp 235,4 juta

All New Xenia 1.3 R CVT Rp 243,7 juta

All New Xenia 1.3 R CVT ADS Rp 252,7 juta

All New Xenia 1.5 R MT Rp 245,3 juta

All New Xenia 1.5 R MT ADS Rp 254,3 juta

All New Xenia 1.5 R CVT Rp 259,7 juta

All New Xenia 1.5 R CVT ADS Rp 268,7 juta

All New Xenia 1.5 R CVT ASA Rp 269,5 juta