Ferrari SF90 Stradale Milik Kolektor Dilelang Seharga 1,1 Juta Dolar AS, Ini Foto-fotonya

Koleksi Ferrari SF90 Stradale yang dilelang di Balai Lelang Mecum seharga 1,1 juta dolar AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dikenal sebagai seorang pengoleksi supercar, Michael Fux memamerkan sederet mobil cantik koleksinya pada acara lelang Mecum.

Kali ini koleksi Ferrari SF90 Stradale warna putih keluaran 2021 siap dilelang dengan harga penawaran 1,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 15,4 miliar dengan asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS.

Mecum sendiri merupakan ajang lelang otomotif antik terbesar yang ada di dunia.

Tidak hanya melelang motor dan mobil milik para kolektor, ajang ini juga menawarkan lelang suku cadang antik.

Kegiatan lelang ini diselenggarakan mulai 6 sampai 16 Januari 2022 mendatang ini. Tiap tahunnya sukses mengundang hampir 3.500 kendaraan sebagai peserta.

Koleksi Ferrari SF90 Stradale yang dilelang di Balai Lelang Mecum seharga 1,1 juta dolar AS.

Dijuluki sebagai Extracampionario White koleksi milik Michael Fux tampil paling menonjol dalam pameran bergengsi ini.

Baca juga: Peluncuran Hyundai Stargazer Makin Dekat, Bakal Jadi Kompetitor Avanza Hingga Ertiga

Supercar hybrid dengan velg palang lima berwarna perak lengkap dengan topi tengah Kuda Jingkrak merah serta garis-garis merah mempercantik ornamen pada mobil ini.

Sejumlah komponen eksterior, seperti intake udara samping, penutup mesin, diffuser belakang, dan side sills pada samping mobil juga dimodif dengan serat karbon terbuka.

Baca juga: Ferrari Rillis Logo Baru di Perayaan Hari Jadi Ke-75

Tampilan kabin mobil turut di percantik dengan sentuhan unik pada kursi bergaya Daytona yang dibalut warna merah lengkap jahitan putih dan bordiran pada sandaran kepala Cavallino putih.

Baca juga: Harga All New Avanza Kini Naik, Mulai dari Rp 228,3 Jutaan Sejak Tidak Ada Lagi Insentif PPnBM

Dikutip dari Carscoops.com, Michael Fux menyatakan, hampir setiap panel interior pada Ferrari putih SF90 Stradale tampil dengan warna merah, termasuk bagian dasbor, headliner, dan karpet.

Interior Ferrari SF90 Stradale yang dilelang di Balai Lelang Mecum seharga 1,1 juta dolar AS.

Ferrari SF90 Stradale koleksi milik Fux digerakkan oleh mesin betrkapasitas 3.9 liter v8 twin turbocharged yang dilengkapi dengan plug-in hybrid 986 HP pada semua roda.

Baca juga: Harga All New Xenia Naik Rata-rata Rp 26 Juta Setelah Tak Ada Insentif PPnBM

Selain Ferrari SF90 Stradale, koleksi super car lainnya milik Fux juga akan ikut memeriahkan acara lelang Mecum.

Dapur pacu Ferrari SF90 Stradale.

Antara lain, McLaren Speedtail, Ferrari 812 GTS, Ferrari F8 Spider, Mercedes-AMG GT R 2018, dan Mercedes-AMG GT R 2020.