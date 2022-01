Chevrolet Ingin Jadikan Silverado EV Trail Boss Jadi Pick Up Listrik Tangguh

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini Chevrolet telah merilis gambar pertama dari model Silverado EV Trail Boss, yang diklaim akan menjadi pick up listrik yang tangguh.

Secara khusus, EV Trail Boss menggabungkan fasia depan hitam model WT dengan bilah lampu model RST dan bumper depan yang lebih agresif.

Namun, desain Trail Boss jauh lebih gagah karena mengadopsi kait pemulihan merah dan roda unik yang dibungkus dengan karet off-road yang gemuk.

Baca juga: Daftar Harga Mobil Chevrolet Spark & Trailblazer Oktober 2021: Dari Rp 60 Juta sampai Rp 320 Juta

Kabarnya, mobil ini dilengkapi dengan suspensi udara adaptif, yang dapat menaikkan atau menurunkan kendaraan hingga 2 inci (50 mm), dikutip dari Carscoops.

Spesifikasi Trail Boss tetap masih menjadi misteri, tetapi tipe WT sendiri akan memiliki output 510 hp (375 kW / 517 PS) dan torsi 615 lb-ft (834 Nm).

Demikian juga, RST First Edition yang memiliki jangkauan tenaga tertinggi akan memiliki 664 hp (495 kW / 673 PS) dan torsi 780+ lb-ft (1.056+ Nm).

Kedua pick up dijadwalkan memiliki jangkauan lebih dari 400 mil (644 km), tetapi Chevrolet mengisyaratkan Silverado EV akan ditawarkan dengan beberapa paket baterai.

Tidak ada kata spesifik, tetapi pembuat mobil mencatat kisaran 400+ mil atau lebih dari 644 km dimungkinkan dengan baterai Ultium 24-modul "tersedia".

Baca juga: Daftar Harga Mobil Chevrolet Bekas September 2021: Tipe Aveo, Blazer, Spin, hingga Colorado

Harga untuk Trail Boss juga masih belum jelas, tetapi Silverado EV akan mulai ditawarkan dari 39.900 dolar AS dan naik menjadi 105.000 dolar AS untuk RST First Edition.

Namun, perusahaan mengatakan akan ada banyak versi dalam kisaran 50.000 - 80.000 dolar AS.

Sementara WT dan RST First Edition akan diluncurkan tahun depan, penggemar kemungkinan harus menunggu lebih lama untuk Trail Boss, karena Chevrolet sebelumnya mengatakan mereka tidak akan "melepaskan portofolio EV Silverado penuh" sampai produksi meningkat.