Rebut Pasar Tesla, Toyota dan Volkswagen Inves Besar-besaran di Kendaraan Listrik

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Persaingan di industri mobil listrik dunia kini semakin sengit, sejalan dengan harga bahan bakar yang tinggi dan membuat banyak orang beralih ke mobil listrik.

Alhasil, produsen mobil lama ingin terlibat sekaligus menjadi penantang bagi Tesla yang memiliki pangsa pasar 79% di Amerika Serikat (AS).

Hingga saat ini, Tesla adalah pelopor dan penentu industri mobil listrik global.

Guna merebut pangsa pasar Tesla, Volkswagen AG dan Toyota Motor Corp berinvestasi besar-besaran untuk menguasai pasar mobil listrik.

Produsen otomotif terbesar di dunia itu berencana untuk menginvestasikan US$ 170 miliar dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian strategi meningkatkan transisi mereka dari mesin pembakaran internal ke kendaraan bertenaga baterai.

Volkswagen, misalnya, menghasilkan pendapatan sekitar US$ 280 miliar per tahun. Perusahaan berencana mengeluarkan bajet untuk lima tahun senilai US$ 100 miliar, termasuk investasi dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi listrik.

Toyota juga berencana meningkatkan produksi mobil listrik.

Perusahaan asal Jepang ini berhasil mencatatkan penjualan tertinggi di AS dan berencana mengeluarkan dana US$ 70 miliar untuk dapat memproduksi 30 jenis kendaraan listrik pada akhir dekade ini.

VW dan Toyota bergerak cepat untuk mempertahankan posisi mereka sebagai raksasa industri otomotif di Jerman dan Jepang. VW misalnya, menghadirkan listrik VW ID.3 dan ID.4 sebagai penantang Tesla.

Setiap tahun Chief Executive Officer VW Herbert Diess juga menganggarkan dana besar untuk elektrifikasi.