Pengiriman Perdana ke Konsumen Dilakukan, Honda Akan Ekspor All New BR-V Mulai Februari

Penyerahan perdana All New Honda BR-V ke konsumen pada Sabtu (8/1/2022) di Senayan Park, Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) mulai melakukan pengiriman perdana All New Honda BR-V ke konsumen dengan jumlah awal 55 unit.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, menargetkan penjualan secara wholesales All New BR-V di Januari mencapai 3.000 unit.

"Rencana kami wholesales itu 3.000 unit di Januari. Pemesanan sekarang ada 3.200," tutur Billy saat acara Penyerahan Perdana All New Honda BR-V di Senayan, Jakarta, Sabtu (8/1/2022).

Untuk target penjualan wholesales atau dari pabrik ke dealer, HPM mematok 40.000 unit bisa terjual sepanjang 2022 untuk pasar domestik.

Selain itu, pada Februari mendatang HPM juga akan memulai ekspor All New Honda BR-V, yang world premiere-nya dilakukan di Indonesia.

"Kita nanti akan ekspor ke 30 negara. Februari kita akan mulai ekspor All New Honda BR-V. Produksinya 40.000 unit itu domestik dan ekspor 10.000. Ini akan kita pantau terus pasarnya," terang Billy.

Selain akan mulai mengapalkan All New BR-V, HPM menyebut masih memantau pasokan komponen guna memperlancar proses produksi.

Kelangkaan chip semikonduktor masih menjadi hal yang akan diperhatikan secara khusus oleh Honda.

"Kami saat ini masih memonitor pasokan chip semikomduktor secara global. Produksi akan terus dilakukan sesuai target, tetapi itu akan mengikuti permintaan pasar dan ketersediaan parts," jelasnya.