Honda Semarang Center Mulai Distribusikan All New BR-V ke Konsumen

Honda Semarang Center resmi memulai penyerahan perdana All New Honda BR-V kepada konsumen pada Selasa (11/1/2022).

Honda Semarang Center resmi memulai penyerahan perdana All New Honda BR-V kepada konsumen pada Selasa (11/1/2022) di Poncowati Ballroom, Patra Jasa, Semarang.

Penyerahan 25 unit pertama tersebut sekaligus menandai dimulainya pengiriman All New Honda BR-V kepada konsumen di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Sales and After Sales Director Honda Semarang Center Sumantri, berterima kasih bagi konsumen yang telah memesan All New Honda BR-V dengan antusias dan telah bersabar hingga pengiriman.

"Pada hari ini juga menandakan bahwa All New Honda BR-V secara resmi kami distribusikan bagi konsumen di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang tentunya sudah tidak sabar untuk merasakan secara langsung sensasi berkendara dengan All New Honda BR-V," ungkap Sumantri, Selasa (11/1/2022).

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di dunia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015, di Tangerang, 20 Agustus 2015.

Setelah itu, generasi kedua dari Honda BR-V diperkenalkan secara perdana pada 21 September 2021 lalu. Hingga saat ini pemesanan All New Honda BR-V telah mencapai sekitar 3.200 unit di seluruh Indonesia.

Produksi All New Honda BR-V di Indonesia mulai dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 di Pabrik PT Honda Prospect Motor di Karawang, Jawa Barat, dimana Indonesia akan menjadi satu- satunya negara di dunia yang memproduksi model ini.

Selain untuk memenuhi permintaan konsumen di Indonesia, PT HPM juga memiliki rencana untuk mengekspor All New Honda BR-V produksi Indonesia ke sekitar 30 negara di seluruh dunia.