Toyota Land Cruiser 300 Segera Rillis di Indonesia, Simak Bocoran Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah peluncuran perdananya pada Agustus 2021 lalu, Produsen mobil terbesar asal Jepang Toyota menggemparkan tanah air dengan undangannya atas kehadiran Land Cruiser 300 pada Kamis (13/1/2022) mendatang.

Kehadirannya di tanah air menjadi angin segar, lantaran sudah hampir 14 tahun pabrikan Toyota tidak melakukan penyegaran pada model terdahulunya, yaitu Land Cruiser 200.

Sebelumnya publik telah mencium sinyal kemunculan Land Cruiser, melalui Permendagri No. 40 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Dalam dokumen tersebut berisikan lampiran dari Toyota Land Cruiser 300 GR-S 4X4 A/T dengan kode (FJA300R-GNUSY) memiliki NJKB Rp 2.280.000, Land Cruiser 300 VX 4X4 A/T (FJA300R-GNUVY) NJKB sebesar Rp 1.663.000.000 sementara Land Cruiser 300 ZX 4X4 A/T (FJA300R-GNUZY) dibanderol dengan NJKB Rp 1.920.000.000.

Perlu diketahui, NJKB ini bukanlah harga resmi dari mobil tersebut, karena belum dikenakan biaya tambahan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Namun jika dilihat kebelakang, Land Cruiser 200 sebagai model lamanya dijual seharga Rp 2,2 miliaran. Bisa jadi harga Land Cruiser 300 dibanderol lebih mahal hingga menyentuh angka Rp 3 miliar.

Untuk spesifikasinya Land Cruiser 300 bermesinkan bensin dan mesin V6 dengan kubikasi sebesar 3.5-liter, ukuran ini lebih kecil jika dibandingkan keluaran terdahulu yaitu 4,5-liter.

Dengan spesifikasi mesin V6, Land Cruiser 300 dapat melontarkan torsi 650 Nm dan tenaga maksimal 415 PS.

Untuk beratnya secara keseluruhan mobil ini hanya memiliki berat 200 Kg saja. Versi baru dari Land Cruiser ini juga dilengkapi teknologi electronic kinetic dynamic suspension system (E-KDSS).

Nantinya peluncuran Land Cruiser yang dilaksanakan 13 Januari 2022 mendatang tidak akan sendiri, pasalnya Toyota juga turut meluncurkan Fortuner 2.800 cc perdananya di Indonesia.