Diam-diam Tesla Hapus Informasi tentang Cybertruck, Munculkan Rumor Penundaan Pengiriman

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pabrikan otomotif asal California, Tesla, baru baru ini mengejutkan publik dengan secara diam – diam menghapus informasi terkait produksi pick up listrik Cybertruck.

Sebelumnya Tesla telah menjelaskan secara detail mengenai harga, spesifikasi, tanggal produksi serta peluncuran Cybertruck di laman resminya.

Namun belakangan informasi terkait tanggal produksi, peluncuran serta harga jual mobil pikup listrik tersebut telah dihapus.

Meskipun begitu, keterangan lainnya seperti spesifikasi unggulan,wujud tampilan serta pre-order dengan biaya booking US$ 100 (Rp 1,4 juta) dari Cybertruck masih bisa dilihat.

Tesla juga masih meninggalkan sebuah catatan kaki 'produksi secepatnya pada 2022'. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari mengenai mengapa dihapusnya informasi tersebut.

Dengan dihapusnya informasi tersebut, membuat opini publik beranggapan bahwa jadwal produksi Cybertruck akan molor dan kemungkinan baru dimulai diproduksi pada 2023 mendatang.

Sejak CEO Tesla, Elon Musk memperkenalkan ke publik pada 2019 silam, kehadiran pick up listrik satu ini cukup menyita perhatian beberapa negara, termasuk di Indonesia.

Melalui perusahaan importir Prestige Image Motor, Cybertruck di perkenalkan ke Indonesia dengan mode replika yang dipajang di pameran otomotif pada April 2021 lalu.

Di Indonesia sendiri beberapa kalangan seperti Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI, , Ahmad Sahroni selaku Sekjen IMI serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI sudah mulai memesan Cybertruck dari Tesla.

Dalam pameran tersebut, Prestige memperkenalkan tiga viarian pick up listrik Cybertruck yakni motor tunggal, ganda, dan tiga motor yang mulai dibandrol dengan harga mulai dari US$ 39.900 - US$ 69.900 atau setara Rp 562 juta - Rp 984 juta.