Garap Pasar Variasi Mobil dan Motor, Dice Sticker Ekspansi ke Gading Serpong

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menambah sentuhan variasi pada mobil kini menjadi hobi yang makin diminati para pemilik roda empat dan roda dua di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya.

Tren itu dibaca oleh Ricky Harso, pemilik Dice Stiker di Rawasari, Jakarta Timur. Itu sebabnya kini dia mulai melirik daerah pinggiran seperti Tangerang.

"Ini peluang yang baik karena para pelanggan ini kan tersebar ya sehingga bisa mengakomodasi permintaan dari pelanggan yang berada di luar daerah cakupan kami, dan saat ini pasar di daerah-daerah masih potensial yang perlu digarap," tuturnya.

Dia mengaku dalam sehari rata-rata melayani permintaan 3 hingga 5 pelanggan baik itu mobil maupun motor.

Mereka berdatangan dari seluruh wilayah Jabodatabek," kata Ricky Harso kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Di Tangerang, Ricky berekspansi dengan membuat gerai di Gading Serpong karena kawasan ini dinilai sebagai pusat bisnis dan gaya hidup terbesar di wilayah Tangerang.

Baca juga: Modifikasi Bus Double Decker PO Agung Sejati, Bus Seken Rasa Baru yang Kekinian

Banyak penghobi otomotif yang bermukim dan beraktivitas di sana.

"Disini pasarnya besar, dan sesuai permintaan 10 tahun Dice berdiri di Rawasari (Jakarta Timur), banyak customer kita dari Serpong, BSD selalu meminta kita membuka cabang di Serpong, itulah tujuannya kita untuk mendekatkan diri dengan Customer, untuk itu here we are!" ujar Ricky.

Baca juga: Desainnya Berkarakter Timeless, HSR Forged Rilis Velg Anyar Seharga Avanza Seken

Lukman dan Rizky yang menjadi partner workshop Dice Sticker Gading Serpong mengungkapkan pihaknya tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Dice Sticker dikarenakan Dice Sticker merupakan workshop cutting sticker yang sudah ternama di Indonesia.

Baca juga: Mengintip Kemewahan Bus Sultan Juragan99 Mercedes-Benz OH 1626, Tarif Sewanya Rp 9,5 Juta Per Hari

Workshop di Gading Serpong memiliki 2 ruang kerja yaitu ruang A dan B, dan mampu menampung 2 mobil, dan 5 sepeda motor, serta ruangan lounge, tempat para customer memilih dan mendesain cutting sticker yang mereka inginkan.

"Kita memiliki lounge di lantai 2, yang diperuntukan bagi customer memilih cutting sticker yang mereka inginkan, juga jika mereka ingin desain custom juga dapat langsung dibantu oleh team kami, sehingga kita berharap bisa memberikan servis yang terbaik bagi Customer yang datang," ujar Ricky.

Baca juga: Peluncuran Hyundai Stargazer Makin Dekat, Bakal Jadi Kompetitor Avanza Hingga Ertiga

Sebagai workshop cutting sticker, Dice memiliki koleksi sticker yang terbilang cukup lengkap, dengan desain yang cutting edge bertema sporty, premium, elegan, maupun stylish.

"Kita juga bisa membuat custom sticker anime, kartun, baik itu menggunakan printing sticker maupun cutting sticker," katanya.

Dalam pengerjaan pihaknya memperhatikan detail dan menjaga kualitas pemasangan di kendaraan. "Pertama mobil kami cuci lalu kita poles dulu, baru setelahnya kita aplikasikan cutting sticker," terangnya.