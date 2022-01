Ini Jajaran Mobil yang Diboyong Mitsubishi Motors ke Tokyo Auto Salon 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi Motors Corporation akan memamerkan sebanyak tujuh model termasuk dua mobil konsep, K-EV concept X Style1 dan Vision Ralliart Concept di ajang Tokyo Auto Salon 2022.

Mengangkat tema "The Next Era, The Next Adventure", Mitsubisihi Motors Corporation juga memamerkan lima mobil kustom berdasarkan model produksi yang tersedia di Jepang, termasuk dua model SUV crossover, seperti Outlander dan Eclipse Cross.

Baca juga: Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama, Dorong Peningkatan Investasi Sektor Otomotif

Ada juga Minivan - Delica D:5 dan Minicab-MiEV, sebuah kei-car di kelas kendaraan listrik komersial.

Jajaran kendaraan Mitsubishi Motors memfokuskan pada kendaraan listrik (EV) dan SUV yang mempunyai meningkatkan aspek ramah lingkungan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

1. K-EV concept X Style

K-EV concept X Style sebuah generasi baru dari kei-car full listrik dengan kekhasan Mitsubishi Motors yang mengkombinasikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta sisi ramah lingkungan.

Mobil ini memadukan kemampuan manuver sebuah kei-car dengan akselerasi yang halus, namun bertenaga dan kenyamanan berkendara berkualitas tinggi dari sebuah mobil listrik serta menawarkan sistem bantuan pengemudi dan konektivitas yang canggih.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Pameran Otomotif IIMS 2022 Kebangkitan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Sisi eksteriornya menampilkan gaya seperti sebuah SUV dengan skema warna two-tone, dengan bodi biru matte yang solid dan atap berwarna tembaga yang mengingatkan pada gulungan motor dari sebuah mobil listrik.

Bumper depan, bodi samping dan pintu bagasi dengan aksen logo berbentuk X, yang melambangkan kombinasi dari tinggi sebuah kei wagon dengan nuansa SUV dan daya tarik kendaraan listrik.