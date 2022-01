Suzuki Investigasi Temuan Korosi di Mobil Ertiga Milik Warga Sidoarjo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rifky, pemilik mobil Suzuki All New Ertiga, warga Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini mengaku menemukan karat pada beberapa bagian mobilnya yang baru dibeli sekitar setahun lalu.

Temuan itu kemudian dia beberkan di media sosial.

Rifky mengaku baru satu tahun lebih menggunakan mobil tersebut dan dia beli sejak baru dari dealer pada Oktober 2020.

All New Ertiga miliknya adalah tipe GX bertransmisi otomatis (AT). Adapun temuan korosi diantaranya terdapat padabagian bodi dekat ujung pintu, dekat list kaca, di balik pintu hingga dekat handle pintu depan.

Saat dihubungi tim GridOto.com, Rifky mengungkapkan keluhannya ini sudah mendapat respons dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku Agen Pemegang Merek (APM) di Indonesia.

"Dari pihak Suzuki baik yang dari pusat maupun dari dealer Suzuki UMC Ahmad Yani, Surabaya sudah ada respons," ujar Rifky dikutip GridOto.com, Selasa (11/01/2022).

Rifky mengatakan, untuk kasus ini pihak Suzuki tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab All New Ertiga miliknya yang berkarat.

"Mereka sudah ke rumah ngambil sampel air, foto area rumah. Untuk hasil test lab saya belum ada update," tambah Rifky.

Meski sudah mendapat respons, Rifky berharap Suzuki All New Ertiga miliknya yang berkarat ini bisa diganti unit baru.

"Sementara dipinjamkan mobil pengganti selama proses ini berlangsung. Saya minta unit diganti baru," terang Rifky.

Sebelumnya, Head of Public Relation and Digital PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Rudiansyah, mengungkapkan pihaknya sudah bergerak untuk mencari solusi atas keluhan tersebut.

"Untuk kasus ini, saat ini kami lagi koordinasi internal dan mencari solusi. Tapi pelayanan untuk konsumen tetap diutamakan," ujar pria yang akrab disapa Rudi saat dihubungi Senin (27/12/2021).

Saat dikonfirmasi mengenai langkah apa yang akan dilakukan Suzuki Pusat untuk menangani kasus tersebut, sayangnya Rudi masih enggan berkomentar banyak.

"Kalau ada update nanti dikabarin ya," ujar Rudi.

Laporan Reporter: Muslimin Trisyuliono l Sumber: Gridoto