Dibanderol Mulai Rp 2,32 Miliar, Tengok Spesifikasi si Raja Offroad Toyota All New Land Cruiser

All New Land Cruiser saat dipamerkan dalam peluncuran Toyota New Fortuner dan All New Land Cruiser, Kamis (13/1/2022) di Edutown, BSD, Tangerang.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi mengenalkan generasi terbaru Land Cruiser yang tampil dengan desain yang lebih tangguh dan modern, Kamis (13/1/2022).

Toyota tetap mempertahankan DNA Land Cruiser sebagai kendaraan yang dapat diandalkan di segala medan jalan atau offroad.

Untuk pasar Indonesia, pilihan model Premium SUV yang ditawarkan adalah All New Land Cruiser VX-R untuk pemilik yang menyukai citarasa berkelas dan All New Land Cruiser GR Sport sebagai flagship untuk pecinta sporty car.

Ada empat tipe yang dijual oleh TAM, yakni Land Cruiser VX-R 4x4 A/T Non Premium Color dengan harga Rp 2.327.800.000 dan tipe VX-R 4x4 A/T Premium Color berbanderol Rp 2.330.800.000.

Sementara untuk model flagship ada tipe VX-R GR-S 4x4 A/T Non Premium Color dijual seharga Rp 2.378.800.000 dan tipe VX-R GR-S 4x4 A/T Premium Color dihargai sebesar Rp 2.381.800.000.



All New Land Cruiser hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih fresh semakin menegaskan jati dirinya sebagai Premium SUV.

Terdapat Exclusive 70th Anniversary Emblem pada sisi samping-belakang bodi dan pada door scuff plate yang dilengkapi lampu iluminasi mewah.

Termasuk di Floor Mat dengan aksen bordir senada yang di desain secara eksklusif untuk menemani perjalanan bersejarah bersama Land Cruiser sejalan dengan perayaan 70 tahun hadirnya Land Cruiser di tahun 2021 silam.

Toyota juga melengkapi dilengkapi Premium SUV legendaris ini dengan fitur kenyamanan terbaik seperti New Expansive Luggage Room, di mana tipe VX-R mendapatkan tambahan Power Back Door with Kick Sensor.

Selain itu, terdapat juga fitur New Digital Video Recorder, New Wireless Charger, New Rear Seat Entertainment serta Electronic Parking Brake with Brake Hold untuk kenyamanan saat berkendara dengan All New Land Cruiser.