Honda Akan Fokus Hadirkan Mobil LSUV untuk Pasar Indonesia

PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal All New Honda BR-V di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan lebih fokus untuk memproduksi mobil low sport utility vehicle (LSUV).

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan, saat ini pasar kendaraan dengan tujuh penumpang cukup besar.

"Saat ini pangsa pasar kendaraan LSUV di kisaran 14 hingga 15 persen, angka ini mendekati model low multi purpose vehicle (LMPV) yang berada di 17 persen," kata Billy, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Mobilio Dirumorkan akan Disuntik Mati, Ini Kata Honda

Maka dari itu, lanjut Billy, Honda akan terus berupaya menghadirkan mobil segmen LSUV yang dibutuhkan oleh pangsa pasar di Indonesia.

"Kami sadar bahwa saat ini, konsumen membutuhkan karakter mobil LSUV yang memiliki ground clearance tinggi dan nyaman," kata Billy.

Menjawab kebutuhan konsumen, Billy mengungkapkan, Honda menghadirkan All New BR-V dengan sejumlah fitur dan teknologi terbaru untuk masyarakat.

Baca juga: Perpanjangan PPnBM Belum Jelas, SPK Honda Turun Hingga 50 Persen

All New BR-V sendiri memiliki fitur keselamatan Honda SENSING, Honda LaneWatch, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System.

Honda All New BR-V sendiri dibangun dari platform terbaru yang sebelumnya dalam bentuk konsep disebut Honda New 7 Seater eXcitement (N7X)

Demi mempertegas kesan SUV, ground clearance BR-V baru menjadi 220 mili meter, atau lebih tinggi dari versi sebelumnya. Mobil ini juga memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 4.490 mm, lebar 1.780 mm, tinggi 1.685 mm dan jarak poros rodanya 2.700 mm.

Honda All New BR-V dilengkapi mesin yang sama dengan City Hatchback, yakni berkode L15ZF 1.500cc empat silinder i-VTEC DOHC bertenaga 121 PS pada 6.660 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Ada dua pilihan transmisi, yakni manual 6-percepatan dan CVT. Disebut All New BR-V lebih irit BBM 3 persen dari model sebelumnya.

Honda All New BR-V sendiri hadir dengan enam varian yaitu tipe S 6 MT seharga Rp 275,9 juta, tipe E 6 MT Rp 289,9 juta, tipe E CVT Rp 299,9 juta, tipe Prestige CVT Rp 321,9 juta dan tipe Prestige with Honda Sensing Rp 339,9 juta.