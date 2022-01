Toyota Harap Pasar Otomotif Nasional Semakin Membaik di 2022

PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua SUV terbarunya, yakni Toyota New Fortuner dan Land Cruiser 300, pada Kamis (13/1/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) berharap pasar otomotif nasional semakin membaik di tahun 2022, usai pada 2021 hampir mencapai 900.000 unit.

"Yang namanya target tergantung sama market juga. Tahun lalu market sudah ditutup dengan sangat baik 800.000 atau hampir mendekati 900.000 unit.

Mudah-mudahan tahun ini kondisi market dari sisi ekonomi dan pandemi juga bisa lebih baik sehingga kita bisa meningkatkan market di atas 900.000 unit dan dapat mendukung penjualan dari kedua produk ini," ungkap Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, saat peluncuran Toyota New Fortuner dan All New Land Cruiser, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Mobilio Dirumorkan akan Disuntik Mati, Ini Kata Honda

Sebagai informasi, Gaikindo telah menargetkan penjualan mobil nasional bisa mencapai 900.000 unit pada 2022.

TAM sendiri mengawali perjalanan 2022 dengan peluncuran dua produk baru yakni Toyota New Fortuner dan All New Land Cruiser.

Kedua SUV ini, dikembangkan untuk konsumen yang menginginkan model kendaraan yang tangguh, sporty dan memiliki tampilan gagah.

Baca juga: Nissan Dikabarkan Bakal Luncurkan 23 Mobil Listrik hingga 2030

Menyoal performa, Toyota New Fortuner memiliki kapasitas mesin 2.800 cc, mampu menghasilkan tenaga maksimal 203,9 PS pada 3.000 - 4.000 rpm dan torsi maksimum 50,9 kgm pada 1.600 - 2.800 rpm.

Sementara itu, Land Cruiser 300 hadir dengan tampilan eksterior yang lebih segar. Ubahan terlihat dari bagian bumper, spoiler, grille, serta lampu utama LED.

Baca juga: Harga Mobil Bekas Merek Mazda CX-7, CX-5, & CX-9: Mulai Rp 140 Juta, Produksi Tahun 2007

Bagian interior All New Land Cruiser, menggunakan sistem infotainment 9 inci, yang sudah terkoneksi dengan smartphone, NFC E-Toll Card Checking, hingga fitur Voice Command.

Untuk harga, Toyota New Fortuner 2.8 dijual mulai dari Rp 580,9 juta - Rp 684,5 juta. Sedangkan Land Cruiser 300 dibanderol mulai Rp 2,32 miliar - Rp 2,38 miliar.