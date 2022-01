Toyota New Fortuner dan Land Cruiser 300 Resmi Mengaspal di Indonesia, Ini Daftar Harganya

PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua SUV terbarunya, yakni Toyota New Fortuner dan Land Cruiser 300, pada Kamis (13/1/2022).

President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda, mengatakan meski segmen MPV masih menjadi tipe mobil favorit di Indonesia. Tetapi, satu dekade terakhir, SUV juga mulai populer secara global, termasuk Indonesia.

"Kita berharap New Fortuner dan All New Land Cruiser bisa mendukung mobilitas masyarakat Indonesia," tutur Matsuda saat peluncuran, Kamis (13/1/2022).

Kedua SUV ini, dikembangkan untuk konsumen yang menginginkan model kendaraan yang tangguh, sporty dan memiliki tampilan gagah.

Menyoal performa, Toyota New Fortuner memiliki kapasitas mesin 2.800 cc, mampu menghasilkan tenaga maksimal 203,9 PS pada 3.000 - 4.000 rpm dan torsi maksimum 50,9 kgm pada 1.600 - 2.800 rpm.

Sementara itu, Land Cruiser 300 hadir dengan tampilan eksterior yang lebih segar. Ubahan terlihat dari bagian bumper, spoiler, grille, serta lampu utama LED.

Bagian interior All New Land Cruiser, menggunakan sistem infotainment 9 inci, yang sudah terkoneksi dengan smartphone, NFC E-Toll Card Checking, hingga fitur Voice Command.

Untuk harga, Toyota New Fortuner dijual mulai dari Rp 521,6 juta - Rp 684,5 juta. Sedangkan Land Cruiser 300 dibanderol mulai Rp 2,32 miliar - Rp 2,38 miliar.

Berikut daftra harga Toyota New Fortuner dan Land Cruiser 300 :