Hendra Noor Saleh: IIMS 2022 Membuktikan, Mendorong Dan Mengkaryakan Peluang Industri Otomotif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu bulan menjelang acara yang menjadi platform utama untuk industri otomotif.

Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, Dyandra sebagai organizer IIMS menggelar acara Media Gathering yang dihadiri oleh puluhan wartawan otomotif.

Acarai tersebut diselenggarakan di The Aria Ballroom, The Tribrata, at Complex area The Tribrata Darmawangsa, Kamis (14/1/2022).

Kegiatan hari ini dihadiri oleh Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, Komisaris Dyandra Promosindo, Emanuel Ernawan dan Jajaran direksi Dyandra Promosindo dan Project Manager IIMS 2022 Rudi MF.

Turut hadir juga dari perwakilan sponsor Direktur Portofolio Adira Finance Harry Latif, Wakil Direktur Adira Finance Andy Sutanto dan Antonius Danny Hendarko, Ferri Irawan selaku General Manager Sutasoma Hotel & The Tribrata serta Partner Program hingga rekan-rekan media.

Dalam kesempatan ini, Dyandra menjelaskan mengenai rangkaian acara IIMS 2022 yang dimeriahkan dengan beragam inovasi teknologi serta penerapan protokol kesehatan.

IIMS 2022 yang diselenggarakan selama sebelas hari akan menghadirkan berbagai kesempatan untuk para pebisnis dan pengunjung, juga berkolaborasi dengan pihak-pihak dalam industri otomotif.

“Tahun ini IIMS 2022 membuktikan, mendorong dan mengkaryakan peluang industri otomotif dan industri kreatif untuk terus bersinar dan bangkit, dan beradaptasi dalam masa normal baru,” ungkap Hendra Noor Saleh.

Hadir sebagai sponsor MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) sebagai Official Bank Partner serta PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) sebagai Official Multifinance Partner, Tokopedia sebagai Official E-commerce and Ticketing Partner Hingga sponsor Pendukung IIMS, V-Kool Indonesia siap mendukung perhelatan IIMS tahun ini.

"MUFG, Bank Danamon dan Adira Finance sangat antusias untuk mengambil bagian dalam ajang IIMS 2022. Kami berkolaborasi di acara ini untuk memberikan dukungan yang kuat pada industri otomotif tanah air. Dengan bersinergi dengan ekosistem, kami menghadirkan solusi finansial sesuai kebutuhan, baik bagi konsumen dan pelaku usaha otomotif serta para sahabat kami di komunitas," ungkap Harry Latif, Direktur Portofolio Adira Finance.