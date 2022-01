Mercedes-Benz Pamerkan Mobil Listrik Konsep dengan Jarak Tempuh 679 Km Sekali Cas

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Mercedes-Benz memamerkan sebuah mobil listrik konsep yang diberi nama Vision EQXX dan dklaim memiliki jangkauan jarak tempuh dan efisiensi tinggi.

Hasil pengujian riil dengan perjalanan yang sesungguhnya menggunakan metode dengan EQS 245 kW oleh uji Edmunds baru-baru ini menyatakan mobil ini mampu menempuh jarak 679 km dengan sekali pengisian daya atau 124 km lebih jauh dari mobil lain yang juga menjalani pengujian serupa.

Konsumsi daya listrik gabungan di mobil ini 19,8-15,7 kWh/100 km dengan emisi CO2: 0 g/km.

"Satu setengah tahun yang lalu kami memulai proyek ini dan membawa kami ke produk Mercedes-Benz paling efisien yang pernah kami buat dengan konsumsi energi yang menakjubkan, kurang dari 100 kWh per 100 km," ujar Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG Ola Kallenius dalam keterangan pers tertulis, Senin (17/1/2022).

Dia mengatakan, mobil ini memiliki jangkauan lebih dari 1.000 kilometer hanya dalam sekali pengisian daya, menggunakan baterai yang muat, bahkan dalam mobil berukuran kecil sekaligus.

Baca juga: Jadwal Produksi Tesla Cybertruck Masih Terkatung-katung

Dia juga menyatakan, Vision EQXX mobil yang canggih jika dilihat dari berbagai dimensi – dan bahkan terlihat memukau dan futuristik.

Dia mengklaim, Vision EQXX merupakan mobil dengan sebuah misi paling efisien yang pernah dibuat oleh Mercedes-Benz dengan peningkatan efisiensi yang melampaui batasan dengan penggabungan dari teknologi yang canggih dan kerja tim yang baik.

Baca juga: BMW Senang, Penjualan Global Naik 9,1 Persen, Mobil Listriknya Kuasai Pasar Eropa

Hasilnya akan menjadi prototipe riset kendaraan yang dapat menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh dan menggunakan energi yang lebih sedikit, kemewahan dan kenyamanan yang lebih nyata, serta lebih banyak mobil listrik dengan limbah yang lebih sedikit.

Baca juga: Subaru Kenalkan Dua Mobil Listrik Konsep di Tokyo Auto Salon 2022

Serangkaian perangkat digital yang dioperasikan dengan pendekatan perangkat lunak juga akan menghasilkan lebih banyak mobil dalam waktu yang singkat.