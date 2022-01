Honda Segarkan Tampilan Accord, Dibanderol Rp 759 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) langsung menggairahkan pasar otomotif Tanah Air di awal tahun dengan melakukan penyegaran pada New Honda Accord.

New Honda Accord kini hadir dengan tampilan yang semakin mewah, serta kabin yang lebih nyaman berkat beberapa perubahan yang disematkan, menambah kesan elegan pada mobil ini.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan Honda Accord merupakan mobil yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, sehingga menjadi mobil istimewa bagi perusahaan dan juga para loyalis Honda.

"Hari ini kami akan memulai untuk mengirimkan New Honda Accord ke dealer-dealer resmi Honda di Indonesia, sehingga pelanggan dapat melihat dan melakukan booking secara langsung. Kami berharap perubahan-perubahan yang kami berikan pada mobil ini dapat menciptakan kenyamanan yang lebih untuk para pelanggan," tutur Billy, Selasa (25/1/2022).

Penyegaran yang dilakukan untuk New Honda Accord meliputi New Power Sunroof, dimana penumpang kini dapat merasakan kesan kabin lebih lapang yang memberi kenyamanan ekstra.

Ubahan juga terlihat dari sisi interior dengan New Black Interior, perubahan dari warna beige menjadi warna hitam pada bagian seat, door trim, console tengah, serta dashboard yang memberikan kesan sporty dan premium di dalam kabin.

Kenyamanan di dalam kabin New Honda Accord juga dilengkapi dengan New LED Interior Light, New LED Map Light serta New All Auto Up Down Power Window yang akan semakin memberikan kemudahan bagi pengemudi dan penumpang.

Saat ini, publik juga dapat melihat langsung tampilan baru dari New Honda Accord di Dreams Cafe by Honda yang berlokasi di Lantai Dasar Mall Senayan Park, Jakarta, mulai dari hari ini, 25 Januari - 6 Februari 2022.

Secara bertahap, Honda juga telah mengirimkan New Honda Accord ke berbagai dealer resmi di seluruh Indonesia.

New Honda Accord tersedia dalam tiga varian warna yakni Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl dan Meteoroid Gray Metallic.

HPM menawarkan New Honda Accord dengan harga Rp 759 juta, harga yang tertera adalah harga on the road wilayah Jakarta untuk kepemilikan orang pertama tahun 2022.

Seperti produk Honda lainnya, New Honda Accord juga dilengkapi dengan fasilitas purna jual antara lain paket Gratis Biaya Jasa Perawatan Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun dan layanan eksklusif 24 jam Honda Experience yang berguna untuk membantu konsumen yang mengalami kondisi darurat di jalan.