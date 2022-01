Paket Ini Bikin Mitsubishi Pajero Sport Lebih Menarik Dimiliki Ketimbang SUV 7-seater Lain

TRIBUN/HO

Sales promotion girl (SPG) mengenakan masker dan menjaga jarak sosial berpose dengan Mitsubishi New Pajero Sport yang dipamerkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/04/2021). PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) berpartisipasi dal am ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 memperkenalkan kembali beragam keunggulan produk dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia dengan sorotan utama pada model New Pajero Sport, Xpander dan Xpander Cross, Eclipse Cross, dan Outlander PHEV. TRIBUNNEWS/HO